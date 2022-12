PlayStation Plus (Essential), tutti i giochi del 2022: che anno è stato?

Il 2022 è stato un anno importante per PlayStation Plus: ricorderete che, lo scorso mese di giugno, l’abbonamento per le console di casa Sony ha subito una piccola rivoluzione, che ha portato gli utenti a scegliere tra tre diversi livelli.

La vecchia sottoscrizione è quindi diventata il livello Essential (potete abbonarvi su Amazon), quello che consente di accedere alle modalità online dei videogiochi e di avere una selezione di pochi titoli mensili da riscattare e tenere sempre associati al suo profilo.

A scelta, i giocatori possono anche decidere di abbonarsi al livello Extra – che include una libreria di giochi on demand per PS4 o PS5 – o a quello Premium, che conta anche sui classici e sulla possibilità di giocare in cloud.

Che giochi ha offerto PlayStation Plus con il suo livello base nel 2022?

Il livello Essential è quindi quello che un tempo era l’unico abbonamento disponibile ed è di sicuro quello che molti utenti tengono attivo anche solo per poter giocare online. Il fatto che includa anche dei giochi gratis mensili, però, è sempre stata una cosa gradita: guardandosi indietro, che giochi ha offerto PlayStation Plus agli abbonati nel 2022?

Abbiamo ripercorso i diversi mesi per ricordarvi la libreria Essential da gennaio a dicembre. Ci sono sicuramente dei nomi interessanti, ma rimane evidente la nostra sensazione: le persone si abbonano a questo livello perché costrette, se vogliono accedere all’online, molto più che per giochi recenti o appetibili.

PlayStation Plus: tutti i giochi del 2022 (Essential)

Gennaio

Persona 5 Strikers

DiRT 5

Deep Rock Galactic

Febbraio

EA Sports UFC

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands

Planet Coaster: Console Edition

Marzo

ARK: Survival Evolved

Team Sonic Racing

Ghostrunner

Ghost of Tsushima: Leggende

Aprile

Hood: Outlaws & Legends

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Slay the Spire

Maggio

FIFA 22

Tribes of Midgard

Curse of the Dead Gods

Giugno

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Luglio

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Arcadegeddon

Agosto

Yakuza: Like A Dragon

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Bundle Cross-Gen Deluxe

Little Nightmares

Settembre

Need for Speed: Heat

Granblue Fantasy: Versus

Toem

Ottobre

Injustice 2

Hot Wheels Unleashed

Superhot

Novembre

NiOh 2/NiOh 2 Remastered

LEGO Harry Potter Collection

Heavenly Bodies

Dicembre

Mass Effect: Legendary Edition

Biomutant

Divine Knockout: Founder’s Edition

Sulle nostre pagine avevamo approfondito da vicino la proposta del nuovo PlayStation Plus, con una video analisi dove mettevamo in evidenza sia le buone idee che gli aspetti che ancora ci lasciavano perplessi.

Se volete orientarvi, comunque, trovate il nostro articolo di approfondimento per capire quale livello dell’abbonamento potrebbe fare al caso vostro. Se cercate la libreria di PS Plus Extra, potete trovare qui l’elenco completo. Per quella del livello Premium, invece, fate riferimento a questa guida.