PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di dicembre: c’è un soulslike

PlayStation Plus ha ufficialmente aggiornato il proprio catalogo di giochi gratis: da questo momento è dunque possibile scaricare senza costi aggiuntivi i nuovi regali per il mese di dicembre.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento PlayStation Plus potranno dunque finalmente aggiornare la propria collezione e divertirsi con nuovi titoli gratuiti, che resteranno disponibili per tutto il mese.

Ricordiamo che tra i giochi annunciati sono ancora disponibili altri tre giochi bonus, legati a PlayStation VR e che sarà ancora possibile riuscire a riscattare.

Da questo momento potrete dunque riscattare, oltre ai già citati giochi per PlayStation VR, anche Godfall Challenger Edition, LEGO DC Supercriminali e Mortal Shell, facenti parte della line-up del catalogo del mese dicembre 2021.

Godfall Challenger Edition è un’edizione inedita dell’action GDR looter-slasher pubblicato da Gearbox, che sta facendo tanto discutere gli utenti PlayStation Plus per via dell’assenza della modalità campagna.

Questa nuova versione permetterà però di mettere alla prova ai suoi utenti con tutti i contenuti endgame: il titolo è stato scelto per rappresentare il nuovo gioco PS5, anche se sottolineiamo che sarà possibile riscattarlo anche su PS4.

LEGO DC Supercriminali è lo spin-off dell’amata trilogia dedicata a LEGO Batman, questa volta incentrata principalmente su tutti i principali cattivi dell’universo a fumetti: un gradevole titolo adatto per i fan dei nemici del Cavaliere Oscuro e per chiunque sia alla ricerca di un’avventura leggera.

Infine, Mortal Shell è uno spietato soulslike che ha l’obiettivo di mettere alla prova la vostra sanità mentale: un grande obiettivo degli sviluppatori era infatti quello di cercare di ricoprire il vuoto legato alle esperienze emotive più profonde.

Di seguito troverete il riepilogo di tutti i giochi gratis PlayStation Plus per il mese di dicembre, con i relativi link per poterli riscattare anche su PC:

Qui troverete invece i giochi gratis per PlayStation VR, rimasti identici alla selezione del mese scorso e che dunque siete ancora in tempo per scaricare:

Uno dei giochi resi disponibili questo mese ha comunque creato agli utenti non poco fastidio: in rete c’è stato anche chi ha definito l’operazione come una truffa.

Dal canto loro, gli sviluppatori hanno difeso il loro operato, sottolineando che si tratta di una versione del titolo diversa e non di prova: adesso che è disponibile su PlayStation Plus, vedremo quale sarà il responso definitivo della community.