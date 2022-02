PlayStation Plus, ultimo giorno disponibile per riscattare 3 giochi gratis

Fra circa 24 ore saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus del mese di marzo: significa che oggi è l’ultimo giorno per poter riscattare gli omaggi del mese di febbraio.

Il servizio in abbonamento di Sony consente infatti non solo di giocare online con le migliori produzioni sul mercato, ma propone anche tanti nuovi giochi gratis disponibili ogni mese.

Ricordiamo che PlayStation Plus diventa ogni giorno sempre più popolare e indispensabile, al punto che nelle scorse settimane ha raggiunto l’impressionante traguardo di 48 milioni di iscritti.

Una volta riscattati i giochi gratis, questi resteranno vincolati nel vostro account per sempre e potrete giocarci ogni volta che vorrete, a patto naturalmente di essere ancora iscritti al servizio.

Per questo motivo è di fondamentale importanza riscattare i titoli gratis di febbraio prima che sia troppo tardi: a partire dall’1 marzo saranno infatti disponibili i nuovi regali e non sarà più possibile aggiungere al vostro account quelli precedenti.

Di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi gratis di febbraio su PlayStation Plus, con i relativi link per procedere immediatamente ad aggiungerli sul vostro account tramite il browser, anche senza essere in possesso di PS5:

Avete tempo fino alle ore 11.00 dell’1 marzo 2022 per poter riscattare gratuitamente questi giochi: una volta completata l’operazione, non dovrete più temere alcuna scadenza e potrete scaricarli tutte le volte che vorrete.

Vi suggeriamo dunque di affrettarvi e di non dimenticarvi di effettuare questa semplice ma importante operazione: naturalmente, vi terremo aggiornati tempestivamente sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i nuovi omaggi di marzo.

Ricordiamo inoltre che solo per il prossimo mese saranno disponibili ben 4 giochi gratis: c’è infatti un’esclusiva PlayStation come bonus aggiuntivo.

Ci sono però alcuni utenti che riceveranno un gioco gratis diverso su PlayStation Plus: non è stato spiegato il motivo di tale decisione, ma in ogni caso la vicenda non riguarda il mercato italiano.