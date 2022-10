PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di ottobre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di ottobre: tutti gli utenti iscritti al servizio potranno dunque scaricare 3 nuovi titoli senza alcun costo aggiuntivo.

I nuovi omaggi mensili potranno essere naturalmente riscattati solo dagli utenti aderenti all’iniziativa (potete iscrivervi a PS Plus acquistando una gift card su Amazon): come di consueto, una volta aggiunti alla vostra raccolta potrete scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto di restare iscritti al servizio.

Proprio come anticipato la scorsa settimana dalla stessa Sony, i giochi gratis di ottobre 2022 sono dunque già disponibili per il download: tutti i titoli potranno essere scaricati anche su PS4, anche se un titolo della raccolta è disponibile anche in versione next-gen ottimizzata.

Ricordiamo che i nuovi omaggi di PlayStation Plus sono dunque Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot: una line-up dunque particolarmente variegata che dovrebbe soddisfare i gusti dei fan in tutto il mondo.

Hot Wheels Unleashed è il titolo del mese disponibile in un bundle che include entrambe le versioni PS5 e PS4: in questo titolo potrete collezionare le iconiche macchinine e partecipare in spettacolari corse arcade, creando perfino i vostri tracciati con giri della morte e tanti altri pericoli.

Injustice 2 è invece il secondo capitolo del picchiaduro con i più amati supereroi e villain dell’universo DC: Batman e i suoi alleati dovranno fermare ancora una volta il Regime di Superman, insieme a una nuova pericolosissima minaccia per l’intero cosmo.

Infine, Superhot è un particolare sparatutto in prima persona in cui il tempo si muove soltanto quando saremo noi a farlo: questo permetterà scontri adrenalinici e strategici in cui potremo calcolare a dovere ogni nostra singola mossa.

Per scaricare subito i vostri nuovi giochi gratis PlayStation Plus potete accedere direttamente alla sezione dedicata dal PS Store delle vostre console o, più semplicemente, fare clic sull’apposito pulsante ai seguenti indirizzi:

I nuovi omaggi saranno disponibili fino al 31 ottobre: ciò significa che avrete tempo per riscattarli entro la fine del mese, dato che martedì 1 novembre gli utenti potranno riscattare ulteriori regali.

A proposito di regali, cogliamo l’occasione per ricordarvi che potete anche riscattare un interessante nuovo bonus gratis disponibile su PlayStation Plus.

Se siete invece iscritti a PS Plus Premium, vi ricordiamo che due dei più amati open world gratuiti stanno per lasciare ufficialmente il catalogo nei prossimi giorni.