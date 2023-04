PlayStation Plus, disponibili da oggi i giochi gratis di aprile 2023

Da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential: i giocatori iscritti al servizio in abbonamento possono aggiungere alla loro raccolta ben 3 nuovi omaggi, validi per tutto il mese di aprile.

La nuova line-up mensile di PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) è particolarmente interessante, dato che gli utenti potranno accedere anche a un nuovo gioco gratis direttamente al day-one: un’operazione insolita per l’abbonamento Essential e di cui varrà la pena approfittare.

Significa anche che da questo momento non potete più riscattare i titoli gratuiti di marzo: la promozione è ufficialmente terminata e, se non li avevate aggiunti alla vostra raccolta, purtroppo non avrete più l’occasione di rimediare.

Vi avevamo già segnalato che i nuovi giochi gratis di aprile su PlayStation Plus non sono particolarmente pesanti, ma se avete comunque seguito i nostri consigli potrete iniziare a scaricarli senza temere di non avere abbastanza spazio in memoria.

Ricordiamo che i nuovi giochi gratis del mese sono Meet Your Maker, disponibile fin dal day-one su PlayStation Plus, l’esclusiva Sackboy Una Grande Avventura e Tails of Iron: tutti titoli disponibili sia su PS4 che su PS5, senza costi aggiuntivi.

Potete avviare il download dei vostri nuovi giochi gratuiti cercandoli manualmente dalle vostre app PS Plus su console o, in alternativa, aggiungendoli alla raccolta comodamente via browser tramite i seguenti indirizzi:

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, soltanto Meet Your Maker sembra essere stato aggiunto alla raccolta dei giochi gratis: è plausibile che ci sia dunque un leggero ritardo per Sackboy e Tails of Iron ma che nelle prossime ore — se non minuti — saranno già scaricabili. Continuate dunque a tenere d’occhio il catalogo per non lasciarveli sfuggire.

Ricordiamo che avete tempo per aggiungerli alla vostra raccolta fino all’1 maggio 2023: a partire infatti dal prossimo 2 maggio, corrispondente al primo martedì del mese, saranno svelati nuovi giochi gratuiti da scaricare per tutti gli abbonati.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno annunciati update per il catalogo di PS Plus: nel frattempo, un interessante sondaggio lanciato da Koei Tecmo avrebbe anticipato l’arrivo di nuovi giochi gratis del publisher sugli abbonamenti Extra e Premium.