PlayStation Plus, svelate dimensioni e spazio necessario per i giochi gratis di aprile

I nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Essential saranno ufficialmente disponibili dal prossimo martedì 4 aprile: il rinnovo mensile è sempre un’occasione per poter organizzare lo spazio d’archiviazione della propria console, così da fare sempre spazio ai nuovi titoli in arrivo.

Il servizio in abbonamento di casa Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) permette di accedere infatti a numerosi vantaggi, tra cui gli ormai noti giochi gratuiti mensili: fortunatamente per i fan, sembra che i titoli del prossimo mese non dovrebbero rivelarsi particolarmente pesanti.

A differenza degli ingombranti titoli offerti per questo mese, che potete ancora riscattare per pochi giorni, gli ultimi omaggi mensili sono infatti piuttosto leggeri: il più pesante si è rivelato essere solo l’esclusiva PlayStation Studios dedicata alla celebre mascotte di LittleBigPlanet, che comunque non arriva ai 36 GB.

Il noto account Twitter PlayStation Game Size (via Game Rant) ha infatti analizzato tutti i file legati ai giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Essential ad aprile, facendo il punto sullo spazio libero necessario su PS5 o PS4.

Di seguito vi riporteremo le dimensioni complete di tutti i nuovi titoli in arrivo su PS Plus dal prossimo mese, così potrete controllare fin da subito lo spazio libero sulla memoria delle vostre console e organizzarvi di conseguenza:

Tails of Iron : 1.758 GB (PS4) | 935 MB (PS5)

: 1.758 GB (PS4) | 935 MB (PS5) Sackboy Una Grande Avventura : 35.539 GB (PS4) | 31.812 GB (PS5)

: 35.539 GB (PS4) | 31.812 GB (PS5) Meet Your Maker: tra i 3 e gli 8 GB

L’unico titolo su cui c’è ancora indecisione è Meet Your Maker, dato che sarà un gioco disponibile direttamente al day one su PlayStation Plus e dunque privo di dati completi ufficiali, ma solo di alcuni riferimenti individuati sul database dello store.

In ogni caso, tenendo conto della massima dimensione possibile, dovrebbero essere sufficienti circa 41 GB per scaricare tutti e 3 gli omaggi mensili su PS5, mentre su PS4 potrebbe essere necessario arrivare a circa 45 GB complessivi.

Al momento non sono stati invece ancora annunciati tutti i nuovi titoli in arrivo su Extra e Premium, ma vi ricordiamo che sono già stati confermati i 10 giochi gratis che lasceranno il catalogo dal prossimo mese. Come sempre, il nostro consiglio è quello di scaricarli prima che sia troppo tardi.