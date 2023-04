PlayStation Plus, ultime ore per mettere mano a questi giochi gratis

I nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Essential saranno ufficialmente disponibili dal prossimo martedì 4 aprile, ragion per cui a breve sarà il momento di dire addio ad alcuni big.

Il servizio in abbonamento di casa Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) permette di accedere a numerosi vantaggi, tra cui vari giochi gratuiti mensili.

In attesa quindi dei giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Essential ad aprile, tra poche ore sarà il momento di salutare questi titoli.

Come riportato anche da Push Square, infatti, gli abbonati a PlayStation Plus Essential stanno per vedere sfumata la possibilità di provare tre giochi.

Avete infatti solo pochissime ore per riscattare i giochi PS Plus Essential di marzo 2023 sia su PS5 che su PS4, rendendoli completamente giocabili sul vostro account.

Titoli come Battlefield 2042, Code Vein e Minecraft Dungeons saranno infatti a breve sostituiti da tutta una nuova serie di titoli messi a disposizione in forma totalmente gratuita solo per gli abbonati attivi.

La lineup di aprile 2023 promette di essere in ogni caso davvero interessante e degna di nota, visto che tra pochissimo sono in arrivo Sackboy Una Grande Avventura, Tails of Iron e il nuovo Meet Your Maker (quest’ultimo disponibile al Day One).

A tal proposito, parlando proprio dei giochi in arrivo ad aprile, ricordiamo che da poco sono state rese note le dimensioni complete di tutti i nuovi titoli in arrivo su PS Plus durante il mese da poco cominciato, così potrete controllare fin da subito lo spazio libero sulla memoria delle vostre console e organizzarvi di conseguenza.

Inoltre, se siete iscritti all’abbonamento di livello Premium, potete anche approfittare di una nuova prova gratuita dedicata a Sonic Frontiers, davvero niente male.

Infine, sembra che PlayStation Plus Extra e Premium potrebbe arricchirsi ben presto di nuovi giochi gratis da parte di un publisher molto importante.