PlayStation Plus, un nuovo sondaggio anticipa l’arrivo di nuovi giochi gratis

Sembra che PlayStation Plus Extra e Premium potrebbe arricchirsi ben presto di nuovi giochi gratis da parte di un publisher molto importante: Koei Tecmo avrebbe infatti mostrato il suo apprezzamento per i servizi in abbonamento, anticipando di voler prendere in considerazione l’idea di supportare ulteriormente tali opzioni.

Il lancio di Wo Long Fallen Dynasty (che trovate su Amazon) si era infatti dimostrato particolarmente impressionante, grazie alla scelta di rendere disponibile il prodotto fin dal day one sul servizio rivale Game Pass: un dato che non deve essere passato inosservato al publisher, a giudicare dagli ultimi sviluppi.

Su Xbox il soulslike è riuscito infatti perfino a battere i numeri di Elden Ring: Koei Tecmo adesso sembra aver intenzione di puntare fortemente sia su Game Pass che su PlayStation Plus, chiedendo ai propri fan quali giochi vorrebbero vedere sul servizio in abbonamento.

Come riportato da Twisted Voxel, il publisher ha infatti pubblicato un sondaggio dedicato proprio ai giocatori di Wo Long Fallen Dynasty, disponibile pubblicamente e a cui potete partecipare voi stessi al seguente indirizzo, con una domanda molto interessante dedicata agli abbonamenti.

Dopo Wo Long Fallen Dynasty, nuovi giochi Koei Tecmo potrebbero arrivare su PlayStation Plus (e Xbox Game Pass).

La domanda numero “3-3” del sondaggio chiede infatti espressamente ai fan quali altri titoli pubblicati da Koei Tecmo vorreste vedere su Xbox Game Pass o su PlayStation Plus Extra / Premium, lasciando una casella per rispondere in totale libertà.

Questo significa naturalmente che il publisher sta osservando con attenzione gli interessi degli utenti: dopo il successo ottenuto da Wo Long Fallen Dynasty su Game Pass, anche alcuni dei loro giochi futuri potrebbero arrivare fin dal day one sul servizio, se la richiesta dovesse rivelarsi consona alle aspettative.

Ovviamente questo non esclude anche la possibilità che i titoli più votati sul sondaggio già usciti possano essere aggiunti nei prossimi mesi al catalogo: i fan dei giochi di casa Koei Tecmo possono sicuramente iniziare a incrociare le dita. Vi terremo come sempre aggiornati nel caso arrivassero ulteriori sviluppi.

A tal proposito, vi ricordiamo che a partire da domani saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential: vi consigliamo di controllare le dimensioni ufficiali per avere subito a disposizione abbastanza spazio in memoria.

Naturalmente questo significa anche che oggi 3 aprile è l’ultimo giorno per poter riscattare gli omaggi di marzo: se non li avete ancora fatti vostri, aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi.