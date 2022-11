PlayStation Plus dice addio ad un gioco gratis: è un big di Ubisoft

PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony, si ritrova in alcune occasioni a dover dire addio anche ai suoi giochi, poco importa che siano AAA di Ubisoft.

Il servizio, a cui vi potete abbonare tramite Amazon, è stato negli ultimi mesi al centro di molte news per via del grande rinnovo dei tier di abbonamento.

Di recente, invece, c’era stato un caso molto curioso riguardo un videogioco che era stato rimosso dal catalogo senza nessun preavviso.

Una piccola emergenza che ieri è rientrata, visto che il gioco rimosso è stato reintegrato nel catalogo di PlayStation Plus ma senza troppe spiegazioni.

Come riporta Push Square, a questo proposito, il prossimo gioco ad essere tolto da PlayStation Plus sarà Assassin’s Creed Valhalla.

Il kolossal di Ubisoft verrà rimosso dal catalogo il 20 dicembre 2022. Una rimozione che non è stata annunciata ancora pubblicamente, ma solo tramite una piccola segnalazione all’interno del PlayStation Store.

Nella pagina del catalogo, è infatti citata l’offerta per cui è possibile avere Valhalla con l’abbonamento Extra di PlayStation Plus. Offerta che scade proprio il 20 dicembre.

È una rimozione relativamente significativa, dato che il titolo di Ubisoft è stato il videogioco simbolo del rilancio di PlayStation Plus, ed è spesso al centro di molte iniziative di PlayStation e PlayStation Plus.

Il servizio in abbonamento di Sony perde quindi un pezzo molto importante, almeno per gli abbonati visto che Assassin’s Creed Valhalla sarà sempre acquistabile in digital delivery ovviamente.

Il confronto con Xbox Game Pass si fa sempre più serrato quindi, un servizio che già pochi giorni fa Sony aveva considerato addirittura superiore, in un atto di sportività davvero molto raro.

Ma il servizio di Sony è stato creato per una ragione, e Sony lo ha puntualizzato di recente.

Per una piattaforma da cui se ne va, Assassin’s Creed Valhalla fa grandi ritorni su altre. Il titolo di Ubisoft sarà infatti disponibile su Steam.