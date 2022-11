PlayStation Plus Extra e Premium, ci sono novità sul gioco gratis rimosso a sorpresa

Proprio poche ore fa gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium hanno dovuto fare i conti con una brutta e inaspettata scoperta: uno dei giochi gratis disponibili con il catalogo sembra essere stato rimosso a sorpresa, senza alcun preavviso iniziale.

Il servizio in abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi acquistando una gift card in offerta su Amazon) solitamente avvisa gli utenti pochi giorni prima della rimozione di un prodotto, cosa che non sembra essere accaduta con l’ultimo titolo, lasciando non poche perplessità.

Come vi abbiamo infatti riportato nella scorsa serata, YS VIII Lacrimosa of Dana non appare più disponibile nel catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium, ma proprio in questi istanti è arrivato un interessante aggiornamento sulla vicenda.

Il publisher NIS America non è infatti rimasto a guardare e ha condiviso una nota con la redazione di Push Square, dove segnala che questa rimozione non era assolutamente nei piani e che l’evento sarà forma di un’indagine per capire cosa sia successo.

Sembra dunque che potrebbe essersi trattato di un misterioso errore: del resto, il titolo compare ancora nella lista di giochi gratis inclusi con PlayStation Plus visibile al seguente indirizzo. In ogni caso, NIS America conferma che non avrebbe mai rimosso un titolo dal catalogo senza averne dato prima ampia comunicazione agli utenti.

Alcuni giocatori che avevano scaricato YS VIII prima della sua rimozione confermano di poterci ancora giocare, nonostante la sua apparente rimozione del catalogo, il che sembra rafforzare la teoria che si tratti di uno strano bug dello store di casa PlayStation.

Dato che proprio nelle scorse ore è stata aggiunta un’edizione PS5 a PlayStation Store, l’ipotesi più diffusa è che questa aggiunta possa aver creato qualche problema imprevisto al database di PS Plus, provocando un’inaspettata rimozione dal servizio in abbonamento.

In ogni caso, considerando il comunicato ufficiale, l’attesa per rivedere il titolo sul servizio in abbonamento non dovrebbe essere particolarmente longeva: vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessimo ricevere ulteriori novità sulla vicenda.

Il nuovo servizio in abbonamento è stato creato con l’idea di fornire una “best of” dei migliori giochi gratis, come svelato da Shuhei Yoshida: anche per questo motivo, questa rimozione inaspettata ha inevitabilmente generato non pochi malumori tra la community. Ci auguriamo che il mistero venga risolto il prima possibile.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il catalogo si è aggiornato recentemente con ben 20 nuovi giochi gratis, disponibili naturalmente per tutti gli utenti iscritti a Premium o Extra.