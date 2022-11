PlayStation Plus Extra e Premium, colpo di scena: l’ultimo gioco gratis rimosso è tornato

Durante le scorse giornate i fan sono rimasti sorpresi da una rimozione a sorpresa dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, dato che un gioco gratis è improvvisamente diventato inaccessibile, senza che ci fosse alcun preavviso.

Una rimozione davvero insolita dato che, sebbene non sempre ciò avvenga in modo chiaro, Sony avvisa con il giusto anticipo i fan se un titolo sta per essere rimosso dal servizio in abbonamento (potete iscrivervi a un anno di PS Plus Premium a un prezzo imperdibile, grazie all’offerta Black Friday su Amazon), ma che in questo caso era avvenuta senza comunicazioni a causa di quello che sembrerebbe essere un bug.

La rimozione di YS VIII Lacrimosa of Dana era infatti coincisa con l’aggiunta della versione specifica per PS5: sembra che questa edizione abbia causato problemi all’interno di PlayStation Store, causando quella che ormai possiamo considerare una rimozione temporanea.

Dopo che NIS America aveva confermato che la rimozione non era nei piani e che sarebbe stata oggetto di un’indagine, oggi il publisher ha confermato in una nota inviata a Push Square che i problemi sono stati risolti e che il titolo è nuovamente disponibile gratis su PlayStation Plus Extra e Premium.

Da adesso potete dunque scaricare nuovamente l’action RPG sulle vostre console senza costi aggiuntivi, grazie al servizio in abbonamento di casa Sony: come potete vedere voi stessi nella pagina ufficiale di PS Store, adesso il titolo risulta nuovamente incluso su PlayStation Plus.

NIS America non ha spiegato nel dettaglio che cosa sia successo, ma ha confermato di aver individuato «alcuni problemi nel backend» e di averli risolti, rendendo così nuovamente disponibile gratuitamente il titolo.

Sembra che la teoria dei fan su un possibile “conflitto” tra le due versioni PS4 e PS5 sia la risposta più plausibile per spiegare che cosa sia successo, ma ciò che importa davvero è che si è trattato fortunatamente solo di un errore e che i fan potranno continuare a scoprire questo titolo tramite la loro offerta.

A tal proposito, vi ricordiamo che la scorsa settimana il catalogo di PS Plus Extra e Premium si è aggiornato con ben 20 nuovi giochi gratis, anche se tra questi mancano ancora nuovi classici per PS1 e PS2.