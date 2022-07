PlayStation Plus, c’è un nuovo gioco che potrete provare gratis al day one

PlayStation Plus ha da poco ricevuto un aggiornamento importante, rinnovando completamente la sua formula rispetto al passato.

Nonostante il servizio in abbonamento (in cui potete entrare anche tramite Amazon) continui a fornire giochi gratis, molte cose sono cambiate.

Qualcosa pare che stia cambiando per quanto riguarda l’emulazione, ad esempio, con i fan di PlayStation 3 che potrebbero avere soddisfazione a breve.

Mentre i giochi gratis sono comunque rimasti tra le offerte di PlayStation Plus, così come non mancano i soliti leak per il mese successivo.

Uno di questi lo potrete provare gratis al day one, si tratta di Rollerdrome, che uscirà il 16 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Rollerdrome è uno shooter in terza persona che fonde combattimenti intensi con meccaniche di trick e movimenti fluidi.

Come riporta Gematsu, gli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium lo potranno giocare gratis.

Gli utenti PS5 e PS4 che non sono membri di PlayStation Plus potranno acquistare Rollerdrome per €29,99 al lancio, mentre gli abbonati lo potranno provare al day one.

Rollerdrome era stato svelato durante l’ultimo State of Play, e se eravate incuriositi dal gioco ma non del tutto convinti ora sapete come lo potrete provare gratis.

Per quanto riguarda i giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus, uno dei prossimi titoli che si unirà al catalogo potrebbe essere un grande classico di PSP.

Ma PlayStation non è l’unica che regala giochi, ovviamente. Ci pensa Twitch a darvi una marea di giochi gratis, ma li potrete riscattare solo per un breve periodo.