PlayStation Plus Premium, nuovo classico in arrivo (è un big PSP)

Il 23 giugno abbiamo visto il debutto anche in Italia del nuovo PlayStation Plus Premium, con tutta una serie di grandi classici pronti da giocare (o rigiocare).

Potremo infatti mettere mano a tantissimi classici PS1 con DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon), oltre a vari altri giochi appartenenti anche alle successive generazioni PlayStation.

Con il nuovo PlayStation Plus continuano quindi i lanci di diversi giochi del passato, a cui potrebbero preso aggiungersene altri targati Konami e Capcom.

Ci sono tante novità nel nuovo PlayStation Plus, come potete vedere nella nostra guida che vi abbiamo proposto in questi giorni, sebbene ora una nuova indiscrezione farà la gioia dei possessori di PSP.

Come riportato anche da PushSquare, il brillante platform per PSP LocoRoco Midnight Carnival arriverà su PS5 e PS4 come parte di PS Plus Premium (o anche, pare, PS Plus Deluxe).

Sebbene il gioco non sia ancora stato annunciato ufficialmente per il servizio, è stato inserito nell’elenco del PS Store, presumibilmente in preparazione di un’uscita imminente.

La descrizione della pagina parla di ‘up-rendering, rewind, salvataggio rapido e filtri video personalizzati’, il che significa che verrà emulato come altri titoli PS Plus Premium, come Echochrome.

Sony ha originariamente rimasterizzato LocoRoco e LocoRoco 2 per PS4, entrambi disponibili per gli abbonati al Plus, sebbene LocoRoco Midnight Carnival sia invece rimasto ‘bloccato’ su PSP fino a poco tempo fa.

Pur essendo in gran parte simile ai due titoli originali della serie, lo spin-off aumenta la difficoltà complessiva e introduce alcune ambientazioni estremamente attraenti.

Restando in tema, PlayStation non sembra avere ancora finito col mercato PC, visto che in futuro potrebbero arrivare varie sorprese davvero molto interessanti.

Ma non solo: i prossimi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium potrebbero essere già stati anticipati.