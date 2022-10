PlayStation Plus, c’è chi può scaricare da ora un gioco gratis in più (ma non siete voi)

Alcuni fortunati fan possono già scaricare da adesso un nuovo gioco gratis con PlayStation Plus: si tratta a tutti gli effetti di un regalo aggiuntivo che Sony ha deciso di fornire agli utenti iscritti al servizio, ma soltanto in uno specifico paese.

Non tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) potranno accedere a questa promozione, riservata esclusivamente ai giocatori residenti in Spagna, non disponibile dunque sul territorio italiano.

Significa dunque che tutti noi dovremo semplicemente “accontentarci” dei 3 interessanti omaggi proposti per questo mese, senza poter ricevere alcun gioco gratuito in più.

Come riportato da Game Rant, i giocatori spagnoli potranno invece approfittare di Way Down come gioco aggiuntivo, per il quale ci sarà anche più tempo a disposizione per il download: resterà infatti riscattabile gratuitamente fino al 6 dicembre.

Questo nuovo omaggio fa parte dell’iniziativa PlayStation Talents, lanciata da Sony per promuovere la realizzazione di nuovi giochi sul territorio spagnolo: Way Down è proprio uno di questi titoli, ormai pronto a festeggiare il suo primo anniversario.

Si tratta di un thriller di spionaggio e d’azione, nel quale i giocatori saranno chiamati a violare il caveau del palazzo più sicuro al mondo: su PlayStation Store è disponibile a un prezzo consigliato di 14,99€, ma per i giocatori iscritti a PlayStation Plus in Spagna sarà disponibile senza costi aggiuntivi per un periodo limitato.

¡Preparaos para perpetuar el golpe del siglo, uno que ni en las series se ve!#WayDown cumple un año y se añade a los juegos #PlayStationPlus hasta el 6/12. ¿Listos para volver a la España del mundial y adentraros en la Casa de la Moneda?

https://t.co/d0ZqPPHtsF pic.twitter.com/giefu6rLcm — PlayStation Talents ⚔️Rivalia YA disponible⚔️ (@PSTalents) October 5, 2022

Date le circostanze particolari dietro la creazione del gioco, e considerando che non è la prima volta che il servizio in abbonamento decide di offrire gratuitamente titoli provenienti da PlayStation Talents, sembra attualmente improbabile che questo omaggio venga distribuito anche sul territorio italiano.

Se dovessero però arrivare ripensamenti o ulteriori novità in tal senso, vi informeremo naturalmente il prima possibile sulle nostre pagine con tutte le ultime novità. Nel frattempo, vi ricordiamo che tra pochi giorni abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Premium due dei giochi gratis più amati, mentre già da oggi ci ha lasciato PGA Tour 2K21.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori vantaggi da poter riscattare con PS Plus, vi segnaliamo che il servizio in abbonamento ha deciso di proporre un nuovo interessante bonus gratis.