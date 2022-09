PlayStation Plus, disponibile da ora un nuovo bonus gratis

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo bonus gratis per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus, dedicato a uno dei titoli free-to-play più popolari e folli disponibili sul mercato.

Per poter accedere a questo nuovo incredibile omaggio, che include anche una buona quantità di valuta virtuale da spendere nel negozio in-game, basterà essere iscritti a PS Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon), senza che sia necessario alcun ulteriore acquisto.

I giocatori iscritti al servizio potranno riscattare il pacchetto riparazione satellite PlayStation Plus di Fall Guys, che consente di accedere a nuovi costumi, un nuovo festeggiamento e tanti nuovi Kudos.

Si tratta dunque di un regalo aggiuntivo a sorpresa molto interessante, svelato soltanto poche ore dopo l’annuncio dei nuovi giochi gratis in arrivo il prossimo mese.

Il nuovo pacchetto riservato esclusivamente per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento vi permetterà di sbloccare i costumi Meccanico Spaziale e Ingegnere Orbitale, utilizzare il Decollo come nuovo festeggiamento e, soprattutto, ottenere 2300 Kudos da utilizzare subito.

Un’iniziativa dunque imperdibile per i più grandi fan di Fall Guys, che può però rappresentare un ottimo incentivo per iniziare fin da subito la propria avventura nell’ibrido tra battle royale e party game di Mediatonic.

Per poter scaricare il pacchetto riparazione satellite, non dovrete fare altro che accedere all’apposita pagina ufficiale direttamente da PlayStation Store o, in alternativa, aggiungerlo alla vostra raccolta attraverso il seguente indirizzo: non è necessario effettuare alcun acquisto, ma solo essere in possesso di un account iscritto a PS Plus.

Al momento non sappiamo fino a quando la promozione resterà valida, dunque vi consigliamo di approfittare di questo gradito regalo il prima possibile. E a proposito di regali, segnaliamo che Sony ha svelato quando avrà inizio PlayStation Stars, il programma fedeltà che permetterà di vincere nuovi premi.

Se siete inoltre iscritti a PS Plus Premium, vi ricordiamo che come ulteriore vantaggio potete provare le prime 2 ore di gioco di un nuovo soulslike molto accessibile.