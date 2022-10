PlayStation Plus Premium, addio a due dei giochi gratis più amati a ottobre

Con l’arrivo del mese di ottobre, Sony ha confermato ufficialmente che due dei giochi gratis più amati disponibili su PlayStation Plus Premium stanno per lasciare ufficialmente il catalogo dei classici.

A partire dal 17 ottobre, non saranno più ufficialmente disponibili Red Dead Redemption e il suo spin-off standalone Undead Nightmare: anche l’avventura di John Marston è dunque pronta a lasciare il catalogo, dopo che poche settimane fa era stato il prequel e secondo capitolo della serie (che trovate su Amazon) ad abbandonare la line-up.

Ricordiamo inoltre che non saranno gli unici titoli confermati in uscita a ottobre: tra pochi giorni ci lascerà anche una grande simulazione sportiva pubblicata da Take-Two.

Due gravi perdite dunque per PlayStation Plus Premium, in attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis che saranno aggiunti nel catalogo nelle prossime settimane.

Red Dead Redemption lascerà a breve PlayStation Plus Premium.

Red Dead Redemption è una vera e propria lettera d’amore ai fan del western: il suo open world è stato così apprezzato da aver ispirato anche l’espansione standalone a tema horror Undead Nightmare, in cui John Marston dovrà vedersela con una maledizione zombie nello stesso mondo di gioco.

Si tratta dunque di due capolavori di Rockstar Games particolarmente amati dai fan: la notizia della loro rimozione non sarà facile da digerire per i fan iscritti a PlayStation Plus Premium ma, a giudicare da quanto accaduto con il secondo capitolo, era probabilmente prevedibile.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis di PlayStation Plus Premium che lasceranno ufficialmente il servizio a ottobre, con tanto di date ufficiali del loro addio (via Game Rant).

PGA Tour 2K21 – 7 ottobre

– 7 ottobre Red Dead Redemption – 17 ottobre

– 17 ottobre Red Dead Redemption: Undead Nightmare – 17 ottobre

Al momento non sono ancora stati svelati ufficialmente i nuovi titoli in arrivo per questo mese su Extra e Premium, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena arriverà l’annuncio ufficiale: nel frattempo, vi ricordiamo che tra pochi giorni potrete riscattare i nuovi giochi di PS Plus Essential.

Restando invece in tema classici, pur tornando indietro di qualche generazione, l’ultimo aggiornamento del catalogo Premium su PC ha introdotto un’utile feature per i giochi PS1.