PlayStation Plus, c’è chi avrà un gioco gratis diverso a gennaio

A partire dal 4 gennaio 2022 sono stati resi ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, che rappresentano i primi regali di Sony del nuovo anno per tutti i suoi abbonati.

L’abbonamento di Sony era stato recentemente oggetto di critiche da parte dei fan per via di proposte gratuite non chiare e in alcuni casi perfino ingannevoli, ma il nuovo mese di PlayStation Plus sembrerebbe aver convinto anche i più scettici.

Curiosamente, c’è però chi non sarà in grado di scaricare Persona 5 Strikers, uno dei giochi gratis di maggiore attrattiva per il primo mese del 2022.

Come riportato da Game Rant, sembra infatti che alcuni utenti residenti in Arabia Saudita non potranno accedere al capitolo musou tratto dal popolare JRPG di Atlus, ma saranno costretti a scaricare un gioco gratis completamente diverso.

Gli abbonati residenti in quella zona potranno infatti riscattare How to Survive 2, il gioco di sopravvivenza multiplayer nel quale gli utenti dovranno collaborare con i propri amici per ripristinare una parvenza di una vita normale.

Non è chiaro perché gli utenti di quella regione non possano scaricare Persona 5 Strikers su PlayStation Plus, ma i fan su Reddit segnalano che non è la prima volta che si sono visti sostituire un titolo con un altro gioco, ricordando che una situazione simile era accaduta quando Goat Simulator sostituì Outlast.

In ogni caso, gli utenti che non hanno potuto riscattare il nuovo capitolo di Atlus non hanno nascosto, comprensibilmente, tutta la loro frustrazione per una vicenda sicuramente poco chiara.

Sony non ha infatti attualmente confermato le motivazioni di questo cambiamento, che sembrerebbe per il momento riservato soltanto ai residenti in Arabia Saudita. I giocatori italiani, in altre parole, possono stare tranquilli e non dovranno temere improvvisi cambiamenti in vista.

