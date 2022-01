GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete poche ore

GOG.com ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno concludendo ufficialmente i giveaway invernali: questo significa che da questo momento potrete riscattare per un periodo limitato un nuovo gioco gratis.

Il noto store ideato dagli autori di The Witcher 3 ha infatti reso disponibili con i suoi eventi un totale di quattro giochi su PC, l’ultimo dei quali sta venendo regalato proprio in queste ore.

Pochi giorni fa gli utenti hanno avuto la possibilità di scaricare un ibrido tra tower defense e sparatutto verticale, mentre in questa occasione GOG.com ha deciso di offrire un gioco completamente diverso.

Solo per pochissimo tempo, i giocatori potranno infatti riscattare senza costi aggiuntivi Iratus: Lord of the Dead, un interessantissimo GDR a turni con elementi roguelike.

In questo titolo, realizzato da Unfrozen, interpreterete l’omonimo negromante Iratus per combattere le forze dell’oscurità, dopo essere stato solo recentemente liberato da un periodo di prigionia millenaria.

La particolarità di Iratus Lord of the Dead è sicuramente il metodo utilizzato per poter creare il nostro esercito: dovremo combinare le parti del corpo dei nostri nemici massacrati in battaglia, così da poter schierare scheletri, banshee e altre creature terrificanti.

Si tratta di un gioco molto apprezzato dagli utenti, tanto da aver ricevuto una valutazione complessiva «Molto positiva» su Steam: da adesso potrete fare vostro questo gradevole titolo totalmente gratis.

It's time for the last GIVEAWAY of our #GOGWinterSale!

You have 48H to claim your copy of Iratus: Lord of the Dead and help an angry necromancer bring death to the mortal realms

Lead an army of undead ❄️ https://t.co/mTFhE8gh7w pic.twitter.com/uaD6b9DKDR

— GOG.COM (@GOGcom) January 3, 2022