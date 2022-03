Nuovo PlayStation Plus, già svelati i primi giochi inclusi con i nuovi tier

PlayStation Plus sarà del tutto nuovo a partire da giugno e, tra le novità, ci saranno alcuni giochi gratis in più in alcuni degli abbonamenti.

Il servizio in abbonamento di Sony ha finalmente svelato la sua nuova vita, di cui si parlava ormai da tempo con tanti rumor.

Per la prima volta alla fine dello scorso anno, nell’ormai celebre report di Jason Schreier che parlava di questo nuovo PlayStation Plus.

Che non si chiamerà “Spartacus”, manterrà invece il suo nome solito ma differenziando moltissimo la sua offerta: ecco tutti i dettagli.

La novità principale è che PlayStation Plus avrà ben tre tier di abbonamento: Essential, Extra e Premium.

Al di là dell’abbonamento Essential, che rimane identico al servizio in abbonamento attuale, gli altri due tier includono alcuni giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, tra cui quelli dei PlayStation Studios.

Nel lunghissimo post all’interno del blog ufficiale, Sony ha già confermato quali saranno alcuni dei primi giochi gratis inclusi nei tier di abbonamento.

Nei tier Extra e Premium ci saranno centinaia di giochi, alla fine, ed ecco quelli che sono stati già confermati:

Death Stranding

God of War

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal

Una lista davvero niente male, che include uscite di grande peso degli ultimi anni all’interno dei tier Extra e Premium, che saranno disponibili rispettivamente a €13.99 e €14.99 al mese.

Ma, ovviamente, non saranno questi gli unici giochi, ed arriveranno anche quelli delle terze parti:

«Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri ingegnosi sviluppatori di PlayStation Studios e partner di terze parti per includere alcune delle migliori esperienze di gioco disponibili con una raccolta che verrà aggiornata regolarmente.»

Ma, in ogni caso, non arriveranno i giochi al day one. Jim Ryan è stato molto preciso in questo senso, motivando la scelta di Sony.

La risposta di Jim Ryan è contraria alla previsione che aveva fatto Phil Spencer qualche tempo fa, che era sicuro del fatto che i giochi PlayStation sarebbero arrivati al day one.

Il tier più costoso, invece, potrà essere addirittura gratis, ma ad una condizione precisa.