PlayStation Plus, alcuni titoli classici hanno ricevuto ciò che meritavano

PlayStation Plus Premium offre tra i suoi tanti vantaggi anche la possibilità di provare tanti giochi classici, prevalentemente quelli della gloriosa generazione di PS1.

Il servizio in abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) propone infatti per la sua tier d’iscrizione più elevata la possibilità di provare i giochi in streaming all’interno di un catalogo che include i titoli per i fan più nostalgici.

Dopo aver già aggiunto la possibilità di cambiare regione del gioco, passando così da versioni PAL a NTSC a proprio piacimento, Sony ha deciso in queste ore di introdurre un’altra utile funzionalità.

Come riportato infatti da VGC, alcuni classici PlayStation sono stati finalmente aggiornati a 60hz in Europa, con somma gioia da parte dei nostalgici incalliti.

Sony ha aggiornato un paio di titoli PlayStation Plus dell’era PS1 in Europa al fine di donare loro una modalità a 60hz, diversi mesi dopo l’introduzione della funzione.

I giochi PAL sono in genere più lenti del 20% rispetto a quelli NTSC e possono raggiungere un frame rate massimo di 50 fotogrammi al secondo.

A partire da venerdì, sia Ape Escape che Syphon Filter sono stati aggiornati, consentendo ai giocatori europei di passare dall’impostazione più lenta a 50hz a quella completa a 60hz.

I giocatori nei territori NTSC hanno ricevuto le versioni a 60hz del gioco quando il nuovo servizio PlayStation Plus le ha aggiunte all’inizio di quest’anno.

Tuttavia, i territori PAL sono rimasti in gran parte a bocca asciutta con le versioni più lente degli stessi titoli che, pur essendo fedeli alle versioni originariamente rilasciate, hanno sicuramente irritato i giocatori più esigenti.

Restando in tema, Sony ha deciso di aggiornare a sorpresa il PlayStation Store, riportando “in vita” una delle feature più amate dai fan.

Ma non solo: vi ricordiamo che se siete iscritti a PlayStation Plus Premium potete provare gratuitamente anche una recente esclusiva PS5.

Infine, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già disponibili le offerte di Fine Anno con tantissimi giochi in sconto.