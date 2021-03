PlayStation Plus, 15 euro di credito in regalo con gli abbonamenti

Sony ha lanciato una nuova promozione a tema PlayStation Plus, che interesserà i potenziali nuovi abbonati.

I giocatori che acquisteranno un abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus riceveranno infatti 15 euro di credito come fondi per il loro portafoglio su PS Store.

La promozione è iniziata il 18 marzo e terminerà il 23 marzo alle ore 11:00, per cui affrettatevi se siete interessati.

I 15 euro, avverte Sony, saranno aggiunti al portafogli su PS Store entro un massimo di 20 giorni, per cui, nel caso foste interessati, potrebbe volerci del tempo.

Le buone notizie non sono finite qui: l’offerta non è limitata a PlayStation Plus ma è valida anche per PlayStation Now, la libreria di gioco on demand e in streaming della casa giapponese.

L’abbonamento annuale a PS Plus prevede un pagamento secco ma consente di risparmiare il 37% rispetto all’abbonameno mensile e il 40% a confronto con quello trimestrale.

Questi sono i link che dovete raggiungere per effettuare l’acquisto:

Giornata di promozioni, evidentemente, per Sony, dopo l’arrivo di un pacchetto a sorpresa per gli abbonati a tema Fortnite.

Non dimenticate, inoltre, che per ancora un paio di settimane potrete riscattare i giochi inclusi con l’abbonamento per il mese di marzo.

Un mese che testimonia la grande crescita del servizio per il 2021, con l’intenzione di Sony di lanciare grandi giochi fin dal day one nel servizio.