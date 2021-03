PlayStation Plus, nuovo bonus a sorpresa per gli abbonati a marzo

Gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di marzo possono ottenere un nuovo gradito bonus, completamente a sorpresa.

Un nuovo regalo dunque per tutti gli utenti del servizio a pagamento dunque, dopo quello che vi abbiamo riportato la scorsa settimana.

In occasione dell’arrivo della sesta stagione di Fortnite Capitolo 2, tra i vari benefit per tutti gli abbonati si potrà accedere ad un bundle esclusivo per il gioco, che include diversi utili oggetti.

Vi suggeriamo di approfittare di questa offerta il prima possibile, perché il pacchetto sarà disponibile solo per un periodo limitato.

Un nuovo bonus a sorpresa per gli abbonati PlayStation Plus.

Vi mostriamo di seguito tutti i contenuti del bundle di Fortnite, in esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus:

Piccone Asce sinaptiche

Copertura Frenesia cobalto

Emoji “Ultimo round”

1 stendardo

Come da tradizione dobbiamo sottolineare che si tratta esclusivamente di contenuti estetici, che non avranno dunque alcun effetto sul gioco completo. Sono solo dei simpatici premi con cui PlayStation Plus ha deciso di ricompensare i propri abbonati.

Vi ricordiamo inoltre che Fortnite è munito di una funzionalità cross-save, che dovrebbe permettervi di utilizzare questi oggetti anche su altre piattaforme e non esclusivamente su console Sony. Ovviamente solo dopo aver riscattato i contenuti su PS5 o PS4.

Per poter scaricare il bundle non dovrete fare altro che accedere alla pagina PlayStation Plus dalla vostra console, o più semplicemente dirigervi alla versione web cliccando qui e scegliendo la vostra versione di gioco.

Se non l’avete già fatto, non dimenticatevi di riscattare i vostri giochi PlayStation Plus di marzo: vi mostriamo l’elenco completo con i link diretti per scaricarli tramite web, anche senza avere PS5.

Vi ricordiamo inoltre che il primo gioco gratuito dell’iniziativa Play at Home è disponibile per il download: si tratta di Ratchet & Clank.