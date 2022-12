PlayStation Partner Awards 2022, ecco tutti i vincitori

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia, ossia i giochi third party di maggior successo usciti su PS5 e PS4 ma realizzati o pubblicati in Giappone e in Asia.

Come riportato da Gematsu, si è trattato di una premiazione piuttosto importante, che anticipa di poco quelle ancora più altisonanti dei The Game Awards, previste la prossima settimana.

Il director Hidetaka Miyazaki ha già avuto modo di parlare delle vittorie di Elden Ring in occasione dei Partner Awards, tanto che ora è il momento di elencare la lista dei vincitori.

Elden Ring e Genshin Impact hanno infatti conquistato il premio Grand Award, dato ai titoli che hanno registrato le vendite maggiori a livello internazionale tra il mese di ottobre 2021 e quello di settembre 2022.

Poco sotto, quindi, trovate la lista completa dei vincitori divisi per categoria:

Grand Award

Winners:

Elden Ring (FromSoftware)

Genshin Impact (miHoYo)

Partner Award

Winners:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 Resident Evil Village (Capcom)

Yu-Gi-Oh! Master Duel (Konami)

Special Award

Winners:

Apex Legends (Electronic Arts)

Winners:

Gran Turismo 7 (Sony Interactive Entertainment)

Users’ Choice Award

Winners:

Earth Defense Force 6 (D3 Publisher)

Elden Ring (FromSoftware)

Ghostwire: Tokyo (Bethesda Softworks)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix)

STRAY (Annapurna Interactive)

Ricordiamo che i fan possono sintonizzarsi per seguire i The Game Awards l’8 dicembre 2022, all’1.30 ora italiana, per saperne di più su tanti altri giochi.

Sempre parlando dei TGA, nelle scorse ore vi abbiamo proposto l’elenco completo e ufficiale di tutti i nominati, eletti come tali sommando i voti di tutta la giuria.

