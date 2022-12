Hidetaka Miyazaki sta cercando di non farsi distrarre dal successo di Elden Ring

Elden Ring, ovvero uno migliori soulslike targati FromSoftware attualmente in circolazione, è considerato un capolavoro da una grande fetta di giocatori.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition a ottimo prezzo su Amazon) ha infatti visto sia il pubblico che la critica lodarlo, sebbene ora a parlare sia il “papà” dei souls, Hidetaka Miyazaki.

Miyazaki, che negli ultimi mesi ha fatto sapere quale sia per lui il boss migliore della storia della software house, ha infatti parlato del futuro post-Elden Ring, e lo ha fatto con una decisa cognizione di causa.

Come riportato anche da VGC, il director di Dark Souls ha dichiarato che sta cercando di non farsi distrarre dall’enorme successo del suo ultimo titolo, che venerdì scorso ha ricevuto due premi.

Il gioco di ruolo di Bandai Namco, che ha venduto oltre 17 milioni di copie ed è il nuovo gioco più votato dell’anno, ha ricevuto in queste ore un paio di PlayStation Partner Awards, tra cui il Grand Award (per il gioco più venduto sviluppato in Asia) e il premio Users’ Choice.

In un’intervista rilasciata a Famitsu, Miyazaki ha dichiarato di essere particolarmente onorato del premio Users’ Choice, in quanto scelto direttamente dai giocatori.

La testata nipponica ha chiesto a Miyazaki perché ritenesse che Elden Ring fosse stato un tale successo commerciale e di critica, e lui ha risposto che non stava cercando di prestare troppa attenzione ai motivi, nel caso in cui ciò lo distraesse dal suo obiettivo di creare altri giochi unici, nello stile dello sviluppatore FromSoftware.

«Non riesco a capire perché il gioco abbia avuto così tanto successo, ma la mia sensazione è che non intendo cambiare il modo in cui ho realizzato le cose, in futuro», ha detto Miyazaki.

«Cerco di non pensarci troppo, perché potrebbe diventare una distrazione quando realizzerò il prossimo progetto. Tuttavia, sono molto grato e mi sento onorato».

Il regista ha detto di avere la stessa opinione quando si tratta di feedback degli utenti. «Personalmente, cerco di non guardare direttamente ai commenti degli utenti», ha detto.

«Questo perché non posso ascoltare tutte le opinioni degli utenti. Temo che se lo facessi, le voci e le opinioni che mi capita di sentire avrebbero una forte influenza sulle mie decisioni future, quindi sto attento a non inserire altre opinioni direttamente nella mia mente».

Miyazaki ha proseguito dicendo che non ritiene che lo status di FromSoftware sia cambiato a causa del successo di Elden Ring e che semplicemente continua a creare i giochi che desidera.

Restando un tema, il gioco da tavolo ufficiale di Elden Ring è ormai sempre più vicino: The Board Game è l’adattamento realizzato da Steamforged Games in collaborazione con FromSoftware e Bandai Namco