PlayStation, ormai è certo: in arrivo l’annuncio di un “grande remake”

Continuano le indiscrezioni clamorose sui grandi ritorni in casa PlayStation, e stavolta arriva una di quelle conferme che è difficile ignorare.

Dopo il ritorno di Demon’s Souls su PS5, la strada è stata spianata per tanti altri franchise storici che potrebbero tornare.

Giusto qualche giorno fa ci ha messo del suo anche Konami, dalla quale sono trapelate dichiarazioni su alcuni dei più importanti franchise del mondo PlayStation.

Rincarando la dose anche su Twitter, dove ha pubblicato un’immagine di Metal Gear Solid che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Una nuova conferma arriva da qualcuno che sta lavorando ad un remake di PlayStation, precisamente la cantante Éabha McMahon.

L’artista di musica folk ha dichiarato, tramite VGC, di aver preso parte alla lavorazione della colonna sonora di un “grande remake” che PlayStation annuncerà in futuro.

La McMahon ha specificato, durante un’intervista in radio, di aver registrato un pezzo in irlandese per un videogioco PlayStation.

Il pensiero va ovviamente a “The Best is Yet to Come”, storica traccia di Metal Gear Solid cantata proprio in gaelico da Aoife Ní Fhearraigh nella sua versione originale.

A dare conferma al fatto che potrebbe essere davvero un remake di questa portata, ci sono le parole della stessa McMahon:

«Per una vita non potevo… non sai per cosa stai scrivendo, è riservato perché non vogliono che esca. Sarà annunciato a Natale in realtà, il nome del gioco. Ora l’ho saputo e mi è stato detto, mi è stato confermato che è un grande gioco, il che è fantastico. Ci sarà un pezzo in lingua irlandese nel gioco, che è geniale.»

A Natale non ci sono eventi PlayStation in programma, ma i The Game Awards si svolgono proprio in quel periodo, precisamente il 9 dicembre.

Quello di Metal Gear Solid Remake potrebbe essere un annuncio di quella portata che di solito si vedono nell’evento di Geoff Keighley, e se così non fosse ci penseranno i fan.

Nel frattempo, sulle console Sony potrebbero arrivare altri giochi nell’iniziativa Play at Home, a breve.

Il CEO di PlayStation, invece, ha recentemente fatto un discorso molto interessante sul senso delle console e sulle esclusive, che vi invitiamo a recuperare.