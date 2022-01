PlayStation Now: ecco i giochi di gennaio, c’è anche Final Fantasy

È tempo di scoprire i nuovi giochi in arrivo su PlayStation Now per il mese di gennaio, che sono stati appena annunciati da Sony.

Il servizio in abbonamento, vi ricordiamo, vi permette di giocare in streaming a una libreria di videogiochi on demand davvero notevoli.

Nel mese di dicembre, PlayStation Now vi ha dato la possibilità di giocare delle vere perle, e questo inizio 2022 non sembra da meno.

Mentre vi ricordiamo che anche i giochi gratis di gennaio di PS Plus sono arrivati, mentre quelli di dicembre sono agli sgoccioli.

Come ogni mese, Sony aggiorna la lineup di titoli in streaming con alcune nuove aggiunte, e il mese di gennaio porta con sé dei titoli molto interessanti.

PlayStation Now aggiungerà infatti Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII The Zodiac Age, ma anche altre perle come Fury Unleashed, Unturned, Super Time Force Ultra e Kerbal Space Program.

Mentre Sony continua a permettervi di giocare un Final Fantasy al mese (il decimo episodio è stato il protagonista di dicembre), ci sono giochi per tutti i palati videoludici.

A farla da padrone è Mortal Kombat 11, il picchiaduro è decisamente il nome più ingombrante della lineup del mese, un ottima aggiunta nel caso non abbiate provato l’ultima iterazione dello storico picchiaduro.

Gli altri sono degli indie di grande valore, dove Kerbal Space Program è un simulatore spaziale più unico che raro, e gli altri tre sono delle piccole chicche perfette da provare in questo strascico di festività.

Come sempre i titoli saranno disponibili a partire da domani, 4 gennaio 2022, e con un abbonamento attivo a PlayStation Now li potrete giocare direttamente in streaming.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, invece, sappiate che anche i giochi di gennaio non sono niente male, e c’è il sequel di uno dei migliori JRPG degli ultimi anni.

Potreste anche essere ulteriormente fortunati, perché Sony sta facendo degli altri regali ai suoi abbonati, in uno spirito generosissimo che non si vede spesso.