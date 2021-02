PlayStation Now, ecco i giochi di febbraio: c’è Detroit Become Human

Sono spuntati in rete, nell’attesa della conferma che arriverà oggi pomeriggio com’è tradizione, i giochi di febbraio di PlayStation Now.

Gli abbonati potranno giocarli sia in streaming che scaricandoli sulle loro PS4 e PS5 a partire dalla giornata di oggi.

Le scelte trapelate, aspettando il check di Sony previsto per le prossime ore, sono:

Detroit Become Human

Call of Duty Black Ops III

Darksiders Genesis

Little Nightmares

WWE 2K Battlegrounds

Al momento, non è chiaro se uno o più di questi titoli saranno disponibili soltanto per un periodo di tempo limitato – la tradizionale “data di scadenza” posta su alcune new entry di mese in mese.

A guidare la selezione è l’esclusiva console Detroit Become Human, evidentemente, l’ultimo titolo realizzato in partnership con Sony da Quantic Dream e David Cage.

Da non sottovalutare neppure l’innesto dello spin-off isometrico Darksiders Genesis e di Little Nightmares, in vista dell’arrivo del seguito questo mese.

Chiudiamo con una brutta notizia: oltre alle new entry, a quanto segnalato, lasceranno PlayStation Now due giochi, ovvero Dead Cells e Hitman 2.

Oggi è il giorno pure di PlayStation Plus, che ha introdotto i suoi tre titoli mensili capitanati dalla versione next-gen di Control Ultimate Edition.

Venisse confermata la lista, gli abbonati otterrebbero due giochi in più rispetto al mese di gennaio, che era stato guidato da The Crew 2.