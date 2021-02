Come un videogioco: PlayStation mostra come ricreare i gol di PSG e Porto (contro la Juve)

La UEFA Champions League ha sempre dello spettacolo da offrire – sia che la propria squadra riesca a imporsi, sia in caso contrario. Succede perché ospita sui suoi palcoscenici le maggiori squadre dei campionati europei, che a colpi di campioni si danno battaglia per alzare, a fine stagione, l’ambita coppa dalla grandi orecchie.

Le recenti partite degli ottavi di finale di andata hanno avuto per protagonista soprattutto Kylian Mbappé, giovane fuoriclasse del Paris Saint-Germain (e chiacchierato testimonial di FIFA, almeno per chi non era concorde con la sua valutazione in FUT), autore di una prestazione sontuosa contro il Barcellona di Lionel Messi. Notabile, però, anche l’azione del Porto contro la Juventus, che è arrivato a insaccare sul palo di Szczęsny con la conclusione ravvicinata di Moussa Marega dopo una letale e rapida manovra con tanti spunti di prima.

PlayStation è sponsor della Champions League, motivo del video sui gol più belli

Dal momento che entrambi i gol sono davvero spettacolari, sembrano quasi azioni degne di un videogioco. Detto, fatto: ecco che così PlayStation Italia, con PS5 che è sponsor della Champions League, ha pubblicato una “guida” su come ricreare questi gol all’interno dei propri videogiochi calcistici preferiti: mentre le azioni procedono, vediamo DualSense in sovrimpressione che mostra cosa premere per ricreare quelle gesta (come R2 per lo scatto o Cerchio, come nel detentore della licenza FIFA 21, per la conclusione) durante le proprie partite.

A coronare il tutto, negli angoli in basso, i nomi dei giocatori attivi (notare quanto cambino velocemente quelli del porto nei rapidi scambi di passaggi tra le geometrie juventine) e l’indicatore di quello selezionato che porta palla. Potete vedere il video direttamente nel tweet in embed di seguito nell’articolo.

PSG 🤝 Porto

Ecco come ricreare il tuo goal perfetto su #PS5 #PS5GoalTutorial pic.twitter.com/UJxsJfS0vn — PlayStation Italia (@PlayStationIT) February 22, 2021

Non sono certo i palcoscenici importanti a mancare a PlayStation 5: la console di casa Sony, lanciata lo scorso novembre, per ora rimane piuttosto introvabile un po’ su tutti i mercati. Vi terremo informati su quando le problematiche di disponibilità inizieranno a risolversi – e, speriamo, anche su quanto presto si riuscirà ad arginare il fenomeno di bagarinaggio che sta dando grattacapi sia ai consumatori che alla stessa Sony.