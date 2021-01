FIFA 21 TOTY, fan non ci stanno: “Mbappé è lì solo perché è nella copertina del gioco”

È di poche ore fa la notizia della pubblicazione dell’atteso TOTY di FIFA 21 – ossia il Team of the Year, la squadra dell’anno del calcistico di casa EA Sports, che per individuare la formazione tipo si è affidata alle votazioni dei giocatori e degli appassionati di tutto il mondo.

Come vi avevamo raccontato, la formazione premiata come top 11 dell’anno vede, purtroppo, un solo giocatore della Serie A, ossia Cristiano Ronaldo della Juventus. Di seguito, la trovate integralmente.

Il TOTY di FIFA 21

Tuttavia, dopo la pubblicazione della formazione sono subito sorte delle polemiche, che hanno viaggiato su un doppio binario e che non sono esattamente scollegate: i tantissimi fan di Lionel Messi hanno notato prima di tutto l’assenza della Pulce, nonostante i 21 assist e 25 gol in stagione – come evidenziato da Eurogamer.net.

Altri, invece, hanno messo sotto i riflettori l’assenza di Neymar, fuoriclasse brasiliano del Paris Saint-Germain che è stato scartato in favore, ad esempio, del compagno di squadra Kylian Mbappé. Infastiditi, alcuni tifosi – come quello che trovate di seguito – si sono lamentati, ritenendo che EA abbia voluto forzatamente inserire il giovane bomber francese, a spese di Messi o di Neymar, per dare ulteriore lustro al fatto di averlo scelto come atleta di copertina per il suo FIFA 21.

EA putting Mbappe over Messi in the TOTY just because it'd be embarrassing for them if their cover star didn't make it pic.twitter.com/Q6KgljkV69 — 👑™️ (@UtdJadon_) January 22, 2021

È vero che, effettivamente, il voto del pubblico non rappresentava il 100% delle decisioni, e dalle statistiche condivise da FIFA 21 News effettivamente Mbappé aveva raccolto meno preferenze di Messi. Non ci sono comunque commenti di replica ufficiali di EA in merito alle accuse di aver inserito Mbappé nel team per motivi legati all’immagine del calciatore come promotrice del gioco. Nel regolamento per le votazioni del TOTY, leggiamo che «quest’anno i fan hanno avuto la possibilità di esprimere i loro voti per i loro giocatori preferiti, influenzando così uno dei momento più importanti nel calendario di FIFA».

Le nomination tra cui i videogiocatori hanno potuto votare erano, ovviamente, identificate da EA – e, in quel caso, includevano anche Messi e Neymar, sebbene i due non siano poi arrivati nella top 11, scelta tra 70 atleti candidati.

Vi ricordiamo che FIFA 21 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e, con una edizione Legacy (aggiornamento delle formazioni, ma non del gioco in sé), anche su Nintendo Switch. Per tutti gli ulteriori dettagli sul calcistico di EA Sports, fate riferimento alla nostra ricca video recensione.