PlayStation si prepara a celebrare i picchiaduro con un nuovo evento

Neanche il tempo di metabolizzare tutti gli eventi videoludici dell’estate che PlayStation ne annuncia un altro, dove ospiterà tantissimi publisher tra cui Capcom e Warner Bros.

Un team-up con il publisher di Street Fighter, il cui ultimo capitolo è ormai ad un prezzo molto basso su Amazon, tra gli altri, per un evento potenzialmente molto interessante.

Mentre Street Fighter 6 si prepara all’uscita, e Capcom deve affrontare alcune polemiche per quanto riguarda i nuovi sistemi di combo.

Un evento, quello annunciato da Sony, che completa un’estate davvero ricca di appuntamenti che abbiamo seguito insieme a voi e che, a quanto pare, non vuole ancora finire.

Il 5 e 6 agosto 2022 si svolgerà l’EVO 2022, la celebre competizione mondiale dedicata ai picchiaduro, e Sony ha annunciato che ci sarà anche un evento con novità e annunci.

Cosa c’entra Sony? Beh, EVO è stato acquisito nel 2021 da parte del colosso nipponico, diventanto di fatto un evento gestito da Sony stessa.

Proprio per qeusto, come riporta IGN US, la casa di PlayStation ha svelato che tantissimi publisher saranno protagonisti non solo dell’evento con i loro titoli, ma anche con vari annunci.

EVO Lounge è un evento collaterale in cui, stando a quanto dichiarato nel blog ufficiale, parteciperanno Capcom, Warner Bros., Bandai Namco, Arc System Works e SNK.

Considerato che l’EVO è un torneo di picchiaduro, e tutti questi publisher hanno dei picchiaduro tra le loro IP (che portano anche al torneo) gli annunci riguarderanno nuovi picchiaduro o aggiornamenti su quelli esistenti.

Per quanto riguarda la formazione dei giochi presenti all’EVO 2022, ci saranno: Street Fighter V Championship Edition, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7, King of Fighters 15, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, e Skullgirls.

Un mondo, quello dei giochi di combattimento, che al momento è più affollato che mai visto l’arrivo di MultiVersus, la sorpresa free to play del momento che sta sbancando.

Per non parlare delle new entry come Riot Games, che con Project L esordirà nel segmento portando la sua idea di picchiaduro.

