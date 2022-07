Destiny 2 annuncia un nuovo evento, il primo dopo l’acquisizione Sony

Dopo l’affare PlayStation e Bungie, Destiny 2 si prepara al futuro dei prossimi contenuti con un nuovo evento in arrivo a breve.

Il looter shooter di Bungie, che potete recuperare su Amazon, ha avuto una vita tumultuosa ma è riuscito comunque a crearsi una bella nicchia di appassionati.

Il titolo ora fa parte formalmente delle proprietà intellutuali di PlayStation, soprattutto in questi giorni in cui l’acquisizione è stata finalmente completata.

Ma non diventerà mai un’esclusiva, come confermato dalla stessa Sony dopo alcuni dubbi ed indiscrezioni degli ultimi mesi.

L'Ignota Exo è il vero volto di Oltre la Luce, come del resto dimostra la sua questline.

E mentre il titolo di Bungie è andato avanti in ogni caso, la software house ha pianificato un nuovo livestream speciale per i contenuti futuri.

Come riportato da Gamingbolt, Bungie ha annunciato un nuovo showcase di Destiny 2, nel quale potremmo “assistere a cosa accadrà”.

Non sapendo bene cosa possiamo aspettarci da questo evento, anche se probabilmente vedremo i nuovi contenuti del gioco, abbiamo almeno una data precisa.

Witness what's next. August 23, 2022 pic.twitter.com/3oO2piSJHe — Destiny 2 (@DestinyTheGame) July 21, 2022

Il 23 agosto 2022 i giocatori di Destiny 2 potranno scoprire cosa ci sarà nel futuro del looter shooter.

L’attuale saga di Destiny 2 ha altre due grandi espansioni pianificate nei prossimi anni. Lightfall sarà la prossima grande espansione per lo sparatutto, mentre The Final Shape che dovrebbe essere lanciato in seguito.

C’è da dire che il livestream potrebbe anche riguardare il prossimo titolo mobile, che sarebbe un porting di Destiny di cui si era parlato tempo fa.

Mentre rimane ancora da capire se davvero il franchise di Bungie diventerà un film, un giorno, come aveva lasciato intendere Sony in una delle ultime dichiarazioni.

Sapevate, invece, che secondo molti la schermata di caricamento del gioco è la migliore di sempre?