MultiVersus è già un successo, ha battuto ogni altro picchiaduro su Steam

MultiVersus rischia davvero di diventare una delle prossime sorprese del mercato videoludico, visti i numeri raccolti di recente.

Pare proprio che Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, avrà davvero un degno erede nel mercato videoludico.

Il titolo con i personaggi dei mondi e franchise Warner Bros. si è arricchito con un cast che, potenzialmente, può avvalersi di un numero elevato di lottatori.

E MultiVersus può anche avvalersi di combattenti davvero particolari, tra cui personaggi che anche solo lontanamente hanno gravitato nei mondi WB.

Ed a pochissime ore dall’avvio dell’open beta, alla quale potete iscrivervi dal sito ufficiale, MultiVersus ha già raccolto la sua bella dose di successi.

Come riporta VGC, infatti, il picchiaduro di Warner Bros è arrivato a raggiungere oltre 60mila utenti attivi in contemporanea.

Si tratta di un numero già alto di per sé, soprattutto per un gioco attualmente in closed beta.

Precisamente, stando a SteamDB, il titolo ha raccolto in totale un picco di 62.433 giocatori. Secondo questi numeri, al momento MultiVersus è il picchiaduro ad aver avuto più successo di sempre su Steam.

Stando alla stima di VGC, il picchiaduro in closed beta ha già battuto i suoi concorrenti più illustri sulla piattaforma di Valve, in quanti a numeri:

Dragon Ball FighterZ – 44.303

Mortal Kombat 11 – 35.147

Brawlhalla – 34.816

Guilty Gear Strive – 31.156

Dragon Ball Xenoverse – 22.850

Dragon Ball Xenoverse 2 – 19.416

Tekken 7 – 18.966

Mortal Kombat X – 15.743

Street Fighter V – 14.783

Nickelodeon All-Star Brawl – 13.314

Melty Blood: Type Lumina – 13.182

Numeri davvero importanti considerato che, come detto, da domani il gioco sarà in open beta e molte più persone potranno accedere al titolo.

Se volete sapere perché MultiVersus ha fatto così tanto successo, ve l’abbiamo raccontato nella nostra analisi approfondita di qualche tempo fa.

La speranza è che il team di sviluppo possa aggiustare anche le microtransazioni che, al momento, sono decisamente scoraggianti per sbloccare tutti i personaggi del gioco.