Japan Studio, addio illustre: lascia creative director di Demon’s Souls PS5

Sony Japan Studio continua a perdere sviluppatori importanti, in virtù dell’imminente riorganizzazione: l’ultimo in ordine di tempo arrivato oggi è quello di Gavin Moore, creative director del remake di Demon’s Souls per PS5.

Come vi avevamo infatti riportato, il team Japan Studio si riconcentrerà intorno a Team Asobi, gli autori di Astro’s Playroom su cui Sony ha ammesso di voler puntare fortemente.

Di conseguenza, molti sviluppatori importanti hanno iniziato a lasciare lo studio negli scorsi mesi, come naturale conseguenza di queste novità in atto.

Gavin Moore lavorava all’interno di Sony da ben 24 anni, 18 dei quali li ha passati in Giappone, ma oggi ha comunicato che questo è stato il suo ultimo giorno.

Adesso per lui è arrivato il momento di cercare «nuove emozionanti opportunità», sottolineando che gli mancherà molto lavorare per Japan Studio, dato che ha segnato una parte importante della sua vita.

L’annuncio è arrivato tramite un post su Twitter, in cui comunica ufficialmente l’addio alla compagnia:

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4

— gavin moore (@GavinmGavin) April 1, 2021