PlayStation 5 si rifà il look e ha deciso di essere tutto meno che sobria

La nuova stagione di PlayStation 5 avrà pure meno giochi del previsto, ma se non altro ci darà tante versioni della console differenti.

Mentre la console continua ad essere difficilmente acquistabile (potete tentare su Amazon ad invito), Sony si è prodigata per personalizzare l’hardware in vari modi.

Per prima cosa con i DualSense e le scocche colorate, che dall’uscita ad oggi sono disponibili in vari modelli per ogni tipo di esigenza estetica.

Per non parlare di DualSense Edge, la nuova versione “pro” del controller base di PlayStation 5 annunciato di recente, pronto per allietare i giocatori più esigenti.

E, a quando pare, Sony non ha nessuna intenzione di andare per il sottile per quanto riguarda l’estetica di PlayStation 5, che da oggi è ancora più aggressiva con la Gray Camouflage Collection.

Come annunciato nel PlayStation Blog ufficiale, ora la console, il DualSense e le Cuffie Pulse 3D hanno una nuova colorazione mimetica grigia, per i giocatori che non vogliono compromessi.

La Gray Camouflage Collection entrerà a far parte della linea di accessori per PS5, aggiungendosi alla precedente linea di colori ispirata alla galassia.

La Gray Camouflage Collection presenta un set di accessori coordinati per il controller wireless DualSense, le cover della console PS5 per PS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD e PS5 Digital Edition e le cuffie wireless con microfono Pulse 3D.

Sarà disponibile da questo autunno, con i pre-ordini a partire dal 15 settembre.

Il controller wireless DualSense e le cover della console PS5 saranno disponibili a livello globale il 14 ottobre, seguite dalle cuffie wireless con microfono Pulse 3D nel mese di dicembre.

Ora non resta altro che trovare una PlayStation 5 facilmente, in cui inserire la nuova scocca mimetica grigia: ecco i consigli su come riuscire ad acquistarne una senza (troppa) fatica.

Peccato che la console Sony abbia visto un aumento di prezzo non indifferente in tutto il mondo. Una scelta che ha fatto discutere e di cui abbiamo parlato nel nostro ultimo video.