Tra prezzi e immagine: la questione di PS5 e dei 50 euro

Le diverse strategie di Sony (tenere in grande considerazione il margine di guadagno sulle console) e Microsoft (vendere Game Pass) si sono viste nuovamente in modo chiaro con l’aumento del prezzo di PS5. Microsoft che si affretta a dire che non ha piani per aumenti di prezzo e Nintendo che ha fatto sapere di aver valutato la cosa per il mercato di casa e averla scartata, fanno la figura della compagnia attenta al consumatore senza il bisogno di muovere nemmeno un dito: l’assist stavolta lo ha fornito Sony.

Ne discutiamo con la nostra Stefania.