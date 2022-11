PlayStation 5 raggiunge, finalmente, il traguardo più importante in Europa

PlayStation 5, sin dal lancio, ha saputo fare registrare sempre vendite più che ottime, nonostante i ben noti problemi di scorte che ne hanno minato le unità piazzate nel mondo. Ora, però, sono arrivate buone nuove per quanto riguarda i risultati ottenuti in Europa.

Alcuni possessori di PS5 e DualSense (che trovate anche su Amazon) potranno dunque gioire nel sapere che la console current-gen sta riguadagnando il terreno perduto anche nel Vecchio Continente.

Del resto, PlayStation 5 è il termine più ricercato in Italia, confermando la grande passione per i videogiocatori del Bel Paese per la console nipponica.

Ora, però, è il momento di fare il punto su un traguardo ufficiale raggiunto dalla piattaforma Sony, il quale dimostra che finalmente si intravede la luce alla fine del tunnel.

L’analista Christopher Dring ha infatti raccolto una serie di dati di vendita legati al mercato europeo, rivelando senza mezzi termini che PlayStation 5 ha conquistato il titolo di console più venduta nel Vecchio Continente.

L’ultima volta che PS5 era salita sul podio più alto era stato a settembre 2021, un lasso di tempo fin troppo lungo per la console che avrebbe dovuto imporsi come il baluardo della nuova generazione.

Ma non solo: Dring ha anche sottolineato gli ottimi risultati di Nintendo, con Mario + Rabbids Sparks of Hope che ha superato di ben il 7,5% il debutto del precedente Kingdom Battle.

Some stats about the European games market in October

– PS5 is the No.1 console for the first time since September 2021

– Modern Warfare 2 will overtake Vanguard's lifetime sales by next week

– Mario + Rabbids: Sparks of Hope launch sales are 7.5% higher than its predecessor

— Christopher Dring (@Chris_Dring) November 11, 2022