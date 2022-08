L’Italia è la terra di PlayStation 5, ma un’altra console la batte in Europa

I videogiocatori italiani hanno sempre avuto una grande passione per il mondo PlayStation, fin dagli esordi con la scatoletta grigia che ha segnato una generazione.

Non è un caso che la versione mini della fortunata console, che trovate ancora per poco su Amazon, sia stato un oggetto molto desiderato alla sua uscita.

Negli anni le console PlayStation, e relativi giochi, sono diventati tra i prodotti più richiesti per un massa sempre più grande, che ha invaso anche la community PC di recente.

Merito di videogiochi che, negli anni, sono diventati i proverbiali grandi classici, come quel Tekken 2 che di recente abbiamo riscoperto.

Nonostante il problema delle scorte ormai apparentemente insormontabile, PlayStation 5 ha venduto bene ed ha continuato a tenere alta l’attenzione sul marchio.

L’ultima generazione di console Sony è ancora uno dei prodotti più richiesti per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, e dei più famosi in generale.

Lo rivela uno studio condotto da Cribbage Challenge, che ha analizzato le ricerche su Google relative a PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in Europa. Il sito ha analizzato le ricerche degli ultimi dodici mesi per vedere qual’è la console più interessante di ogni paese europeo.

PlayStation 5 è il termine più ricercato in Italia, confermando la grande passione per i videogiocatori del Bel Paese per la console nipponica. Un dominio che viene condiviso con 20 paesi europei tra cui Germania, Norvegia e Turchia, dove PS5 è altrettanto popolare.

Mentre Xbox non ha ancora fatto centro nel cuore dei giocatori europei con solo tre paesi in cui emerge vincitrice, c’è un’altra console che vince come “interesse” nel Vecchio Continente, come potete vedere dall’infografica qui sotto:

Si tratta ancora una volta di Nintendo Switch, che è la console più cercata in 24 paesi europei nel complesso.

Continua quindi la striscia positiva dell’ibrida di Nintendo, che è diventata la console più popolare di sempre negli ultimi tempi.

Una console che è riuscita a battere anche la sua distinta concorrenza del passato, tra cui l’immortale Super Nintendo.