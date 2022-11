Modern Warfare 2 non si ferma più: pronto a battere COD Vanguard dopo sole due settimane

Ormai è possibile dire con certezza che Modern Warfare 2 è uno dei capitoli di Call of Duty che ha ottenuto il maggior successo di sempre: dopo sole due settimane dal lancio ufficiale, l’ultima fatica di Activision e Infinity Ward sta già battendo ogni possibile traguardo.

Il secondo capitolo di Modern Warfare (lo trovate su Amazon) sta infatti raggiungendo giorno dopo giorno nuovi incredibili record, che diventano ancora più evidenti se confrontati con il precedente capitolo della serie, poco apprezzato dalla community.

Dopo aver infatti superato ufficialmente il record di Black Ops II, all’ultimo episodio del franchise mancherebbe ormai davvero poco per superare le vendite complessive raggiunte nell’arco vitale di Call of Duty Vanguard.

Come riportato da GamesIndustry.biz, si tratta di un traguardo sicuramente impressionante, se consideriamo che Call of Duty Modern Warfare 2 è uscito da sole due settimane, ma che illustra anche quanto Vanguard non sia riuscito a convincere i più grandi fan del franchise.

Stando agli ultimi dati di vendita ufficiali, l’ultimo capitolo di Infinity Ward sarebbe ormai a un passo dal superare tutte le vendite complessive di COD Vanguard nel territorio europeo, ma se continuerà con questo ritmo potrebbe riuscire a superarli nettamente anche a livello globale.

Sembra infatti che Modern Warfare 2 sia già diventato il terzo videogioco più venduto di tutto il 2022, trovando davanti a sé nella classifica ufficiale soltanto Elden Ring e FIFA 23: numeri che testimoniano, ancora una volta, l’enorme importanza della saga sparatutto.

Nel mese di ottobre è stato addirittura il gioco più venduto in assoluto, battendo non solo il già citato FIFA 23, ma riuscendo a superare in classifica anche il sempreverde GTA V e l’atteso Gotham Knights.

Un traguardo confermato, del resto, anche dagli ultimi dati di vendita di PlayStation Store che hanno visto trionfare su PS5 e PS4 proprio l’ultimo episodio di Call of Duty: si può dunque ormai dire che il futuro della saga appaia più roseo che mai, dopo qualche incidente di percorso.

Ed è proprio per questo motivo che il già annunciato nuovo episodio «Premium» della serie potrebbe essere in realtà un’espansione standalone di Modern Warfare 2, stando alle ultime indiscrezioni: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più sul misterioso nuovo capitolo.