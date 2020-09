PS5, il prezzo è stato deciso ad inizio anno, stando al CEO di Playstation

Come purtroppo ben sappiamo, il 2020 è stato piuttosto particolare e funestato da alcuni avvenimenti che hanno cambiato il mondo, probabilmente per sempre. Anche il mercato videoludico è stato coinvolto, tra eventi e titoli che sono stati rimandati e/o cancellati, ma si tratta anche dell’anno nel quale saranno lanciate le console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X/S. Sia Sony che Microsoft sono rimaste vaghe sul prezzo e data d’uscita sino a questo mese e sembrava si trattasse quasi di una sfida a chi sarebbe partito per prima.

Dopo gli annunci anticipati della società di Redmond della scorsa settimana, anche l’azienda nipponica ha finalmente svelato queste importanti informazioni ieri sera, in occasione dell’evento dedicato alla console ed ai giochi attualmente in sviluppo.

Intervistato da The Washington Post, il CEO di Playstation, Jim Ryan, ha rivelato un particolare piuttosto sorprendente relativo alla decisione del prezzo della macchina. Infatti, stando alle sue parole, quest’ultimo era stato deciso ad inizio anno. Volevano un SKU di Playstation 5 che corrispondesse all’attuale prezzo di PS4 Pro di 399$, che infine si è concretizzato nell’edizione digitale. Nonostante l’emersione di diversi problemi, tra cui la pandemia di COVID-19, questo è stato mantenuto.

Tuttavia, non è chiaro perché Sony abbia mantenuto segreta questa informazione così a lungo. È piuttosto probabile, infatti, che abbia voluto vedere la relativa controproposta di Microsoft per, eventualmente, abbassare i propri prezzi, ma alla fine Xbox Series X è paragonabile alla versione con lettore ottico di PS5, mentre Series S costa 100$ in meno rispetto a PS5 Digital Edition, ma è anche meno potente.

Ricordiamo che Playstation 5 sarà lanciata in Italia il prossimo 19 novembre al prezzo di 399€ per la versione digitale e 499€ per quella con lettore Blu Ray.