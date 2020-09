PlayStation Plus Collection annunciato per PS5

Sony ha annunciato un nuovo benefit per gli abbonati a PlayStation Plus che acquisteranno PS5, PlayStation Plus Collection.

Si tratta di una compilation dei migliori giochi PS4 e PS4 Pro, first-party e third-party, disponibile da subito per gli appassionati che prenderanno la nuova PlayStation.

Tra i giochi coinvolti abbiamo visto Uncharted 4, God of War, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne, Fallout 4, Mortal Kombat 11, Battlefield 1, Days Gone, Detroit Become Human, Monster Hunter World, Batman Arkham Knight, Until Dawn, Final Fantasy XV e inFamous Second Son.

Si tratta di una selezione di giochi che sarà disponibile fin dal day one per tutti i possessori di una PS5 e di un abbonamento a pagamento. La selezione sarà arricchita di volta in volta col tempo.

Per ora non è stato chiarito quali saranno i miglioramenti per tali giochi current-gen sulla nuova macchina, se ce ne saranno.

Di seguito vi mostriamo il trailer d’annuncio:

La piattaforma si aggiunge al PlayStation Plus regolare e a PlayStation Now, ed è basata esclusivamente sul download e non sullo streaming dei contenuti offerti.

«PlayStation Plus Collection sarà un benefit aggiunto ai benefit PS4 già esistenti che i membri PS Plus ricevono per il prezzo di una singola sottoscrizione», ha precisato Sony, confermando che non ci saranno aumenti di prezzo sull’abbonamento attuale.

A conti fatti è questa la risposta di Sony al predominio Microsoft sui servizi, con Xbox Game Pass che ha adesso un concorrente davvero agguerrito.