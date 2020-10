PlayStation 5 è estremamente silenziosa, assicura chi l’ha provata in Giappone

Non solo gli YouTuber: anche alcune testate giapponesi, come 4Gamer, hanno avuto modo di provare in prima persona PlayStation 5, riferendo così alcuni dettagli sulla console Sony e pubblicando alcune immagini che ce la mostrano finalmente da vicino e nel mondo reale – e non in un rendering.

Secondo quanto leggiamo sul sito, la parte lucida e nera della scocca sarà una contro la quale probabilmente imprecherete un po’ – perché si vedranno subito eventuali ditate o granelli di polvere. Per quanto riguarda il design (è stata presentata all’evento solo la versione standard), il giornalista di 4Gamer spiega che «è interessante che dia la sensazione di essere più sottile di quanto invece non sia, guardandola da praticamente qualsiasi angolo, sia in orizzontale che in verticale.»

Uno degli scatti di 4Gamer di PlayStation 5

PlayStation 5 è rumorosa?

Considerando che PS4 è particolarmente rumorosa, una delle preoccupazioni degli appassionati sull’arrivo di PlayStation 5 era la sua rumorosità. Sony ha realizzato questo peculiare design proprio per favorire la ventilazione, ma quanto è riuscita nell’intento di una console non rumorosa? Secondo il collega di 4Gamer, parecchio.

Il giornalista racconta che, giocando a Godfall in una stanza con circa 30°, «il getto d’aria della ventilazione era delicato, non estremamente caldo». Niente ventole assordanti da questa prova, quindi, anche considerando che il collega sottolinea che, trovandosi in uno studio con luci puntate per le registrazioni, la temperatura normale dovrebbe essere un po’ più bassa dei citati 30°.

PlayStation 5 vista in verticale da 4Gamer

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà in Europa il 19 novembre al prezzo di 499,99€ per la standard e 399,99€ per la variante digital. Avete già visto i video gameplay pubblicati oggi dai giocatori giapponesi per Astro’s Playroom, Devil May Cry 5 e Godfall?