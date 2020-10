PlayStation 5, tutto pronto per i reveal dei giochi dal Giappone: ecco dove vederli

Nelle prossime ore, come era stato svelato nei giorni scorsi, assisteremo all’arrivo online di diversi video realizzati da alcuni YouTuber giapponesi selezionati, che hanno ricevuto PlayStation 5 in anteprima e sono pronti a parlare della nuova console Sony, mostrando in azione alcuni dei suoi giochi.

L’embargo è fissato per il 4 ottobre alle ore 11.00 italiane, quando cominceranno a spuntare online i video. Tra questi, dovremmo vedere dettagli su Astro’s Playroom (il gioco già installato sulla console), ma anche su Godfall e su Devil May Cry V Special Edition. Dal momento che avventurarsi tra i canali giapponesi di YouTube senza conoscere la lingua potrebbe essere complicato, cogliamo l’assist dei colleghi del sito VGC per segnalarvi gli eventi dei canali da tenere d’occhio, dove troverete i video e gli streaming al momento della scadenza dell’embargo.

PS5 standard e PS5 digital fianco a fianco

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà sul mercato europeo il prossimo 19 novembre in due modelli. Il primo, quello standard, sarà completo di lettore Blu-Ray e sarà venduto al costo di listino di 499,99€. Il secondo, quello solo digitale, avrà le stesse identiche specifiche, ma farà a meno del lettore Blu-Ray, abbassando così il prezzo a 399,99€.

Per tutti gli ulteriori dettagli su prezzo, uscita, giochi, accessori e compatibilità di PS5, fate riferimento al nostro vademecum completo della console.