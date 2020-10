PlayStation 5, ecco dettagli (e prezzo) del primo SSD compatibile

Abbiamo parlato tanto, sulle nostre pagine, di PlayStation 5 e della sua capacità di archiviazione interna, che sarà possibile estendere affidandosi a degli SSD compatibili. Questi ultimi, ancora non annunciati ufficialmente, saranno i corrispondenti delle schede SSD annunciate per Xbox Series X|S e dovranno vantare le stesse specifiche di quella già installato nella console Sony – ossia, essere SSD NVME PCIe 4.0 M2.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli dal produttore giapponese, Western Digital – nota proprio per i suoi supporti di archiviazione – ha svelato ufficialmente di avere un SSD compatibile con PlayStation 5. Si tratta del modello SN850, svelato dai materiali pubblicitari e che dovrebbe essere presentato ufficialmente a breve.

L'immagine di Western Digital dove viene indicata la compatibilità con PS5 del secondo modello da sinistra

Al di là del fatto che permetta di avere luci LED RGB personalizzabili (!), questo SSD viene indicato come compatibile con PS5 (anche se rimane da decifrare quel “*” accanto alla dicitura). Il catalogo ufficiale del produttore ci svela che questo SSD è previsto in tre diversi tagli, che saranno così prezzati:

500 GB: $149,99

1 TB: $229,99

2 TB: $449,99

500 GB con dissipatore: $169,99

1 TB con dissipatore: $249,99

2 TB con dissipatore: $469,99

Dalla scheda tecnica apprendiamo che questo SSD ha una capacità di lettura sequenziale di 7000 MB/s, mentre quella di scrittura arriva a 5100 MB/s.

Attendiamo ora di scoprire ulteriori dettagli e di vedere quando arriveranno abbondanti informazioni ufficiali su tutti gli SSD accessibili ai consumatori che vorranno aumentare lo spazio di archiviazione di PS5, che dovrebbe essere meno degli 825 GB annunciati.

L’uscita della console è attesa per il 19 novembre a 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per quello digital. Entrambe avranno le stesse specifiche, ma la seconda farà a meno del lettore Blu-Ray.