Più di 25 giochi Nintendo gratis stanno arrivando su PC, grazie ai fan

Avere la possibilità di usufruire dei porting di giochi Nintendo, gratis, su PC è sicuramente una cosa buona e giusta.

Si tratta sicuramente di un modo per recuperare le grandi glorie del passato, nel caso non ci sia la possibilità di fare del sano retrogaming.

Di recente è arrivato The Legend of Zelda: Ocarina of Time su PC, con un porting fatto da un fan che aggiunge anche tante feature inedite.

Poco tempo fa è stato pubblicato un altro titolo dell’epoca Nintendo 64 su PC, con un porting ufficiale stavolta, venduto anche ad un prezzo budget.

I fan di Nintendo 64 stanno lavorando duramente a quanto pare, perché ci sono ben oltre 25 giochi della storia console che arriveranno gratis su PC.

Come riporta VGC, la lista delle “decompilation” si sta arricchendo sempre di più, fornendo la possibilità a tutti i giocatori di avere tanti giochi Nintendo gratis su PC.

Sicuramente questa cosa non piacerà granché alla Grande N, che già in passato aveva cassato molti porting come quello di Super Mario 64.

Questi progetti sono davvero impegnativi per gli sviluppatori, perché comprendono un lavoro di retroingegneria molto gravoso per ricostruire i giochi, e adattarli ad una nuova piattaforma.

In più, gli autori devono fornire la prova del possesso delle ROM legali dei giochi in questione per poter continuare, e anche in questo caso non è detto che non si incorra i problemi.

Ecco, in ogni caso, alcuni dei giochi Nintendo che arriveranno gratis (prima o poi) su PC:

Blast Corps

Body Harvest

Bomberman 64

Conker’s Bad Fur Day

Dinosaur Planet

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Party 3

Mischief Makers

Mystical Ninja

Paper Mario

Pokémon Snap

Pokémon Stadium

Snowboard Kids

Turok 3

Yoshi’s Story

A questi si devono aggiungere anche i porting di Banjo-Kazooie, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Majora’s Mask e Perfect Dark. Il cui reboot in sviluppo è in cattive acque, tra l’altro.

