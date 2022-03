Nintendo Switch Online vi regala 3 nuovi giochi gratis, disponibili da ora

Con un annuncio a sorpresa, Nintendo Switch Online ha appena svelato di aver appena aggiunto 3 nuovi giochi gratis per tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo del servizio in abbonamento.

I nuovi titoli in regalo fanno infatti parte del catalogo di Switch Online relativo a SEGA Mega Drive, la storica console della casa di Sonic che da oggi si espande con tre nuove interessanti selezioni, senza costi aggiuntivi.

Proprio una settimana fa si era già aggiornato con un nuovo gioco gratis su Nintendo 64, mentre adesso è arrivato il momento di tornare a esplorare la piattaforma a 16-bit.

I nuovi titoli gratuiti sono già disponibili da adesso sulle vostre console: le applicazioni vi segnaleranno immediatamente all’avvio che sono disponibili nuovi giochi da provare.

Di seguito vi riepilogheremo i giochi gratis per SEGA Mega Drive che potete provare da questo momento su Nintendo Switch Online, grazie al Pacchetto Aggiuntivo:

Light Crusader

Alien Soldier

Super Fantasy Zone

Light Crusader e Alien Soldier sono stati entrambi sviluppati da Treasure e sono rispettivamente un action-adventure e uno sparatutto a scorrimento, tra i più apprezzati della console a 16-bit della casa di Sonic the Hedgehog.

Super Fantasy Zone è anch’esso uno sparatutto a scorrimento con elementi sci-fi, sviluppato da Sunsoft e seguito del classico arcade Fantasy Zone: tutti e 3 i nuovi regali sono giocabili esclusivamente in single player e potete osservarli nel dettaglio nel seguente trailer ufficiale.

Se non dovessero comparire nella vostra app SEGA Mega Drive di Nintendo Switch Online, sarà necessario eseguire un aggiornamento dell’applicazione dalle impostazioni presenti nel menù Home: dopo esservi assicurati di avere l’ultima versione disponibile, sarete immediatamente in grado di recuperare questi grandi classici.

Nintendo sta lavorando duramente per garantire la disponibilità dei giochi più amati per le piattaforme incluse nel servizio: recentemente è infatti arrivato anche uno dei capitoli di The Legend of Zelda più amati di sempre.

I fan potranno inoltre approfittare di tanti graditi bonus gratis: spendendo i vostri punti argento sarete in grado di personalizzare al meglio il vostro profilo con ricompense sempre nuove.