Zelda, gratis, anche su PC da ora (con tante novità grazie ai fan)

La saga di Zelda è una delle più celebri di sempre, specie tra quelle appartenenti al mondo Nintendo. In particolare, The Legend of Zelda Ocarina of Time è l’episodio che ha cambiato per sempre il franchise.

Il primo capitolo in 3D della saga, lanciato su console Nintendo 64 nel lontano 1998 e poi tornato prima su GameCube e poi su 3DS, ha poi permesso lo sviluppo di grandi classici come Breath of The Wild.

Ocarina of Time è infatti un gioco dal tratto indistinguibile e unico, tanto che i fan continuano a dargli le giuste attenzione (come ad esempio la mod in grado di renderlo un gioco next-gen).

Ora, dopo la conferma che il primo Zelda in 3D sarebbe approdato anche su PC grazie alla pazienza dei fan, è ora arrivato il grande momento.

Come riportato anche da Wccftech, un port nativo per PC di The Legend of Zelda Ocarina of Time che include caratteristiche non presenti nella versione originale è ora disponibile per il download.

Il port, chiamato Ship of Harkinian, utilizza un codice invertito e aggiunge alcune feature non disponibili nell’originale, come il supporto ai controlli con mouse e tastiera, una grafica migliorata e il supporto widescreen.

Il team di sviluppo ha mostrato il port PC nativo di Zelda Ocarina of Time in un nuovo video che può essere ammirato a questo link.

Nel filmato, il team ha anche dato una sbirciatina alle caratteristiche che saranno disponibili dopo il lancio, come il supporto per un framerate più elevato e altro.

Maggiori informazioni su The Legend of Zelda Ocarina of Time Ship of Harkinian e su come scaricarlo gratis possono essere trovate sul server Discord ufficiale del progetto.

Restando in tema, mesi fa uno speedrunner è riuscito a finire il gioco in cinque minuti, cosa questa che non ne intacca la bellezza.

Ma non solo: l’utente Reddit ‘lg_cuber’ ha deciso di ricreare tutto il mondo di Hyrule di Zelda Breath of the Wild in Minecraft, per un risultato davvero sorprendente.