Phil Spencer, sette anni alla guida di Xbox: “c’è ancora molto da fare”

Era l’ormai lontano 31 marzo 2014 quando Microsoft annunciò ufficialmente che Phil Spencer sarebbe diventato il capo del marchio Xbox.

Sotto la sua guida, il marchio Xbox si è ripreso ad altissimi livelli dopo il lancio estremamente difficoltoso di Xbox One, a causa di un prezzo molto elevato e della forzata inclusione di Kinect, riuscendo a portare agevolmente il brand nella next-gen.

Un’impresa che non è passata inosservata nemmeno ad un noto portale videoludico, che l’anno scorso lo ha anche nominato persona dell’anno.

GameSpot oggi ci ricorda che sono già passati ben 7 anni da quando Phil Spencer è diventato il capo di Xbox: un traguardo che ha sorpreso anche lo stesso dirigente.

Tramite un post su Twitter, Phil si è detto orgoglioso del team con cui lavora e che è «pazzesco» pensare che sia già passato così tanto tempo.

Anticipa inoltre che «c’è ancora molto da fare» e ringrazia la community ed i fan per tutta l’energia positiva che gli è arrivata negli ultimi giorni.

Crazy to think it's been 7 years. Couldn't be more proud of the team; what they've learned and accomplished over the years. Lot's more to do, thanks for all the support and feedback from the community, I really do appreciate all the positive energy.

— Phil Spencer (@XboxP3) March 31, 2021