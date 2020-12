Phil Spencer è la persona dell’anno secondo un noto portale

Phil Spencer è stato eletto persona dell’anno da VGC, noto portale industry inglese che ha dato il via oggi alle sue premiazioni di fine 2020.

La motivazione alla base dell’award è il modo in cui ha condotto Xbox nella next-gen quest’anno dopo il disastroso lancio di Xbox One nel 2013.

Il sito britannico elogia sia le qualità di management di Spencer che la sua capacità di relazionarsi con il pubblico in maniera limpida.

«Phil Spencer ha ammassato un significativo quantitativo di benevolenza dai fan più devoti di Xbox e non è difficile vedere perché», si legge nell’articolo.

«È un volto pubblico fantastico per il brand. Non dà mai l’impressione di essere un dirigente, e non solo perché preferisce la combo t-shirt da gaming e blazer.

Ha una trasparenza e una buona volontà che lo rendono così altamente considerato tra i giocatori. E in un anno in cui la perdita di eventi pubblici ha reso più facile che mai per le compagnie di videogiochi nascondersi dalle proprie responsabilità, il boss di Xbox ha tenuto innumerevoli interviste da casa sua».