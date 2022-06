Games With Gold, disponibili da ora i nuovi giochi gratis Xbox di giugno

A partire da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis Xbox offerti con Games With Gold, concludendo così la line-up di omaggi dedicati per il mese di giugno.

Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon) e consente ai giocatori di riscattare ogni mese nuovi titoli gratuiti che saranno vostri per sempre, a patto naturalmente di avere sempre un abbonamento attivo.

Da questo momento gli utenti potranno dunque scaricare sulle proprie console gli ultimi due titoli gratuiti di giugno, in attesa che Microsoft possa ufficialmente svelare nelle prossime settimane i nuovi omaggi.

Si tratta di Project Highrise Architect’s Edition e Raskulls: come di consueto, la casa di Redmond ha dunque voluto proporre sia un gioco appartenente al catalogo Xbox One che su Xbox 360, ma naturalmente giocabili in retrocompatibilità sulle console di ultima generazione.

Project Highrise Architect’s Edition è un simulatore nel quale gli utenti saranno chiamati a costruire e gestire grattacieli immensi, soddisfacendo le richieste di magnati del commercio e dei turisti: potrete divertirvi in un sandbox immenso o, in alternativa, portare a termine le 29 sfide della modalità campagna.

Raskulls è invece una folle avventura platform 2D pubblicata da Microsoft Game Studios e disponibile in esclusiva su console Xbox: il vostro obiettivo sarà completare oltre 60 livelli nel più breve tempo possibile e salvare il mondo, accompagnati da uno stile grafico originale e da una buona dose di sano umorismo.

Ricordiamo inoltre che avete ancora tempo fino alla fine del mese per riscattare anche Aven Colony, lo strategico in cui dovrete costruire città e gestire colonie reso disponibile come uno dei primi giochi gratis di giugno.

Potete iniziare a riscattare i vostri nuovi giochi in regalo con Xbox Games With Gold a partire da ora: non dovrete fare altro che fare clic sui seguenti link, effettuare il login con il vostro account e procedere con il download.

Segnaliamo che Project Highrise rimarrà disponibile per il riscatto fino al 15 luglio, mentre Raskulls e Aven Colony saranno rimossi ufficialmente dopo il 30 giugno.

Al momento siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i nuovi giochi gratis di giugno su Xbox Game Pass: nel frattempo, Microsoft ha diffuso una comoda infografica relativa ai principali titoli in arrivo nei prossimi mesi.

Sappiamo però che sta finalmente per arrivare un big molto atteso: FIFA 22 sarà ufficialmente gratuito a partire dalla prossima settimana.