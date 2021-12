Peter Molyneux è tornato, e con il suo nuovo gioco vi farà diventare ricchi

Lo storico creatore di Fable, ovvero il sognante Peter Molyneux è tornato con un suo nuovo progetto e, ancora una volta, promette delle cose grandiose.

Con la famosa saga fantasy di Molyneux fece delle promesse molto altisonanti che, alla fine, non riuscì a mantenere completamente.

Lo studio Lionhead, autore di Fable, è stato chiuso dopo il lavoro sulla saga, e proprio di recente Xbox si è espressa su questo avvenimento con un certo rammarico.

C’è un nuovo titolo della saga annunciato da Microsoft in arrivo, e sebbene il lavoro proceda spedito i temi di sviluppo vi sorprenderanno.

Dopo essersi allontanato dalle scene, Peter Molyneux ha annunciato il suo nuovo progetto e, come per il primo Fable, anche in questo caso il designer ha fatto promesse importanti.

Come riportato da Destructoid, il nuovo studio di Molyneux sta lavorando a Legacy, un titolo in uscita nel 2022 che vi farà diventare ricchi:

«Legacy è il sogno di un imprenditore creativo che diventa realtà, l’opportunità per i giocatori di costruire la propria azienda, progettare i propri prodotti da un grande spettro di possibilità mentre creano un buisness a proprio piacimento come il mondo non ha mai visto!»

Legacy è infatti basato sulla blockchain e gli NFT, e Peter Molyneux dichiara che i giocatori potranno guadagnare veramente soldi dentro al gioco, grazie alla propria impresa virtuale.

Molyneux ha spiegato che il titolo utilizzerà una propria criptovaluta per poter generare valore, che i giocatori potranno incassare e far diventare una valuta reale.

In un mondo fatto di microtransazioni, pensare che esista un videogioco che addirittura potrà farvi guadagnare soldi è abbastanza azzardato, ma il designer è noto per avere dei progetti fuori dal comune.

Nel video qui sopra potete trovare un breve gameplay di Legacy, con tanto di spiegazione di Molyneux sul funzionamento di questo reboante titolo.

Il tema degli NFT è stato sollevato di recente da Ubisoft, perché il publisher ha incominciato a venderne attraverso alcuni dei suoi videogiochi.

Per i nostalgici dell’opera di Molyneux vi basterà avere una copia di Valheim, perché qualcuno ha ricreato un pezzo di Fable 2 al suo interno.